BLS E-Services IPO: शेयर मंगलवार को लिस्ट होगा, ग्रे मार्केट में जानिए कितना है प्रीमियम

BLS E-Services IPO: शेयर मंगलवार को लिस्ट होगा, ग्रे मार्केट में जानिए कितना है प्रीमियम

अप्रैल 2016 में स्थापित, बीएलएस-ई सर्विसेज एक डिजिटल सेवा प्रदाता है जो भारत में प्रमुख बैंकों को व्यावसायिक पत्राचार सेवाएं, सहायता प्राप्त ई-सेवाएं और भारत में जमीनी स्तर पर ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करती है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 5, 2024 17:34 IST
बीएलएस ई-सर्विसेज के शेयर मंगलवार, 6 फरवरी को दलाल स्ट्रीट में पदार्पण करेंगे
बीएलएस ई-सर्विसेज के शेयर मंगलवार, 6 फरवरी को दलाल स्ट्रीट में पदार्पण करेंगे

बीएलएस ई-सर्विसेज के शेयर मंगलवार, 6 फरवरी को दलाल स्ट्रीट में पदार्पण करेंगे और अगर काउंटर के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम के संकेतों पर ध्यान दिया जाए तो यह शेयर अपनी लिस्टिंग पर मल्टीबैगर रिटर्न देने की संभावना है। अपनी शुरुआत से एक दिन पहले, बीएलएस ई-सर्विसेज के शेयर 155-160 रुपये प्रति शेयर के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर चल रहे थे, जो कि 135 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर निवेशकों को 117-120 प्रतिशत की लिस्टिंग पॉप का संकेत देता है। हालाँकि, आवंटन घोषित होने से पहले कंपनी का जीएमपी 175 रुपये था, जो निवेशकों के लिए 130 प्रतिशत की बंपर लिस्टिंग पॉप का संकेत देता है।

बीएलएस ई-सर्विसेज आईपीओ

बीएलएस ई-सर्विसेज आईपीओ को बंपर ओवरसब्सक्रिप्शन मिला और उम्मीद है कि जब यह इश्यू शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगा तो इसकी जोरदार लिस्टिंग होगी। स्टॉकबॉक्स के अनुसंधान विश्लेषक ध्रुव मुदरादी ने कहा, विशिष्ट व्यवसाय संचालन और बाजार सहभागियों की सकारात्मक भावनाओं को देखते हुए।

मार्जिन प्रोफाइल

"इसकी मार्जिन प्रोफाइल मजबूत है और प्रबंधन प्रौद्योगिकी में योजनाबद्ध पूंजीगत निवेश और अधिक लाभदायक बीएलएस स्टोर स्थापित करके इसे और बेहतर बनाने का इरादा रखता है। हमारा मानना है कि कंपनी के लिए विकास चालक विदेशी सरकारों के लिए नागरिक सेवा केंद्र स्थापित करेगा।" उन्होंने दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के लिए आवंटन प्राप्त करने वाले निवेशकों को सलाह देते हुए कहा।

लॉट साइज

बीएलएस ई-सर्विसेज ने 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच 108 इक्विटी शेयरों के लॉट साइज के साथ 129-135 रुपये प्रति शेयर के मूल्य बैंड में अपना आईपीओ बेचा। कंपनी ने अपनी प्राथमिक पेशकश के माध्यम से 310.90 करोड़ रुपये जुटाए, जो पूरी तरह से ताजा था। 23,030,000 इक्विटी शेयरों तक की शेयर बिक्री।

स्थापित

अप्रैल 2016 में स्थापित, बीएलएस-ई सर्विसेज एक डिजिटल सेवा प्रदाता है जो भारत में प्रमुख बैंकों को व्यावसायिक पत्राचार सेवाएं, सहायता प्राप्त ई-सेवाएं और भारत में जमीनी स्तर पर ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करती है। यूनिस्टोन कैपिटल बीएलएस ई-सर्विसेज आईपीओ का एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Feb 5, 2024