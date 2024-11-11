Trump की जीत से Bitcoin पहली बार 80,000 डॉलर के पार

scorecardresearch
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 11, 2024 08:33 IST
अमेरिका में ट्रंप के आने से भले ही शेयर मार्केट में तेजी का बुखार उतर गया हो लेकिन क्रिप्टो में उछाल जारी है। एक बार फिर बिटकॉइन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बिटकॉइन पहली बार 80,000 डॉलर के आंकड़े को पार किया। 

क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 4.7 प्रतिशत बढ़कर 80,092 डॉलर पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बिटकॉइन को US राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प के जरिए डिजिटल एसेट को अपनाने और कांग्रेस में क्रिप्टो समर्थक सांसदों की संभावना से बढ़ावा मिला है। ट्रम्प ने चुनाव अभियान के दौरान अमेरिका को डिजिटल-एसेट एजेंसी के केंद्र में रखने की शपथ ली थी, जिसमें रणनीतिक बिटकॉइन भंडार बनाना और डिजिटल एसेट से प्रभावित रेगुलेटर्स की नियुक्ति करना शामिल था।

2024 में अब तक बिटकॉइन में लगभग 91 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसे डेडिकेटेड यूएस एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) की मजबूत डिमांड और फेडरल रिजर्व के जरिए ब्याज दरों में कटौती से मदद मिली है। सबसे बड़े डिजिटल टोकन में बढ़ोतरी, जिसने अमेरिकी वोट के बाद नए रिकॉर्ड बनाए, स्टॉक और सोने जैसे निवेशों से मिलने वाले रिटर्न से अधिक है।

ब्लूमबर्ग के जरिए कंपाइल आंकड़ों के मुताबिक ब्लैकरॉक इंक के 35 बिलियन डॉलर के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट के जरिए संचालित ETF ने लगभग $1.4 बिलियन का रिकॉर्ड डेली नेट इन्फ्लो दर्ज किया है। कुछ दिन पहले ही iShares ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था।  यह सब इस बात के संकेत हैं कि ट्रम्प की जीत क्रिप्टो को कैसे नया रूप दे रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
