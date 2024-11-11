Suzlon Energy Share के निवेशकों के लिए खतरे की घंटी!

रेन्यूएबल एनर्जी की प्रमुख कंपनी Suzlon Energy को लेकर बड़ी खबर आई है। इस खबर के चलते निवेशकों की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से शेयर पर बीयर हावी होते दिख रहे हैं। बीते एक महीने में शेयर 17 प्रतिशत नीचे आ चुका है। आइये जानते हैं क्या है खबर?

MarketsMOJO ने Suzlon Energy शेयर पर Sell यानि बेचने की सलाह दी है। यह फैसला कम मैनेजमेंट क्षमता और कम रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) जैसे नकारात्मक कारणों के आधार पर लिया गया है। कंपनी का ROE 6.38 प्रतिशत है, जो शेयरधारकों के निवेश पर कम मुनाफे को दिखाता है, जबकि इसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा है, जिससे निवेशकों के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं।

MarketsMOJO का कहना है कि सितंबर 2024 के लिए Suzlon Energy के नतीजों को देखें तो बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो घटकर सिर्फ 79.53 करोड़ रुपये पर आ गया। इस दौरान कंपनी के ब्याज खर्च में 25.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मुनाफे से पहले टैक्स यानि PBT -15.8% तक गिर गया है। हालांकि कंपनी का ROE 21.9% पर है, लेकिन इसके हाई प्राइस टू बुक वैल्यू (PBV) 18.8 के कारण स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा है।

हालांकि कंपनी ने लंबे समय में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 45.23% की सालाना दर से बढ़ोतरी दिखाई है, लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टॉक की स्थिति डाउनट्रेंड में दिख र ही है। Suzlon के स्टॉक में नवंबर 8, 2024 से अब तक -6.49% की गिरावट आई है, जो इसके हालिया डाउनग्रेड के बाद प्रदर्शन को दिखाता है।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

कंपनी में FIIs यानि विदेशी निवेशकों की पिछले 2 सालों में हिस्सेदारी लगातार बढ़कर 23.72 प्रतिशत पर आ गई है। वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग महज 13.25% और DIIs की 9.02 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

