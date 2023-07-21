आज रिजल्ट्स का बिग डे, RIL समेत इन कंपनियों के आएंगे नतीजे

इंफोसिस के नतीजों के बाद शुक्रवार को भी कई बड़ी कंपनियां अपने नतीजे जारी करने जा रही हैं। इसमें सबसे अहम और दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके बाद निफ्टी की दिशा और दशा दोनों तय हो सकती है।

RIL के नतीजे आज

शुक्रवार को जिन कंपनियों के नतीजे आने हैं उनमें सबसे अहम रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं। इसके अलावा आज एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्लू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, वेदांता, वन 97 कम्युनिकेशंस, आरती ड्रग्स, अशोक लेलैंड, सीएमएस इंफो सिस्टम, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, साएंट डीएलएम, डीएलएफ,ग्लेनमार्क लाइफ, हिंदुस्तान जिंक शामिल हैं। कुल मिलाकर आज 35 कंपनियां अपने नतीजे जारी करने जा रही हैं।

लेकिन बाज़ार की नजर रिलायंस पर होगी क्योंकि डिमर्जर के बाद रिलायंस के शेयर में अब ट्रेडर्स और निवेशकों की पैनी नजर बनी हुई है।