आज से ओपन इस IPO को लेकर बड़ा क्रेज!

आज हम एक ऐसे IPO पर चर्चा करने जा रहे हैं। जिसका ग्रे मार्केट में क्रेज जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। हम यहां बात कर रहे हैं फाइव स्टार होटल चलाने वाली Apeejay Surrendra Park Hotels Limited की, जो निवेशक IPO के बाजार में दिलचस्पी रखते हैं उनके पास निवेश का मौका है। इस IPO को लेकर ग्रे मार्केट में जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। IPO के प्रति इंटरेस्ट इसी बात से पता चलता है कि आईपीओ को एंकर निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। द पार्क ब्रांड के तहत संचालित एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने अपने IPO से पहले ही एंकर निवेशकों से 409 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप इस IPO के बारे में आप तमाम जानकारियां जानना चाहेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही जानेंगे कि ग्रे मार्केट में कितने प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

आईपीओ

एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स का आईपीओ 5 फरवरी 2024 को खुल गया है यानि सोमवार को। इसमें निवेशक 7 फरवरी तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी शेयरों का अलॉटमेंट 8 फरवरी को करेगी। वहीं असफल निवेशकों को रिफंड 9 फरवरी को मिल जाएगा। डीमैट खाते में शेयरों को 9 फरवरी को ट्रांसफर किया जाएगा। शेयरों की लिस्टिंग 12 फरवरी को होने वाली है। यह लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर की जाएगी।

प्राइस बैंड

अब बात करते हैं प्राइस बैंड की। कंपनी ने शेयरों का प्राइस बैंड 147 रुपये से लेकर 155 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया है। वहीं इन शेयरों की फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी अपने कर्मचारियों को 7 रुपये प्रति शेयर के डिस्काउंट पर शेयर ऑफर कर रही है। रिटेल निवेशक कम से कम एक लॉट साइज यानी कम से कम 96 शेयरों पर बोली लगा सकते हैं। वहीं अधिकतम 13 लॉट यानी 1248 शेयरों पर बोली लगाई जा सकती है। ऐसे में इसमें 14,880 रुपये से लेकर 1,93,440 रुपये तक की बोली लगाई जा सकती है। इस आईपीओ में 75 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 10 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए रिजर्व किया गया है।

कंपनी

अगर कंपनी की बात करें तो साल 1987 में स्थापित हुई एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड अब द पार्क, द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क,जोन कनेक्ट बाय द पार्क और स्टॉप बाय ब्रांड नामों के होटलों के साथ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का संचालन करती है। यानि होटल्स और फूड और बेवरेजेस से जुड़ा कंपनी का बिजनेस है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के 80 रेस्टोरेंट्स, लाइट क्लब्स और बार्स हैं। मौजूदा वक्त में कंपनी 27 होटल्स ऑपरेट करती है। ये सभी होटल्स luxury boutique, upscale और upper midscale कैटेगरीज में है। कंपनी के ये होटल्स Kolkata, New Delhi, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Coimbatore, Indore, Goa, Jaipur, Jodhpur, Jammu, Navi Mumbai, Visakhapatnam, Port Blair और Pathankot जैसे शहरों में है और अगस्त 2023 तक कंपनी कंपनी 2,111 रूम्स ऑफर करती है।

फाइनेंशियल्स

अब फाइनेंशियल्स की बात भी कर लेते हैं। 31 मार्च 2021 में कंपनी के एसेट्स 1,280 करोड़ थे जो मार्च 2023 तक ये बढ़कर 1,361 करोड़ रुपए है और 30 सितंबर 2023 तक ये 1,382 करोड़ पहुंच गया। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2021 को ये 190 करोड़ पर था जो 31 मार्च 2023 तक 524 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानि रेवेन्यू में 95% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी 270% बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप कंपेयर करें साल 2022 और 2023 के बीच में। मौजूदा वक्त में कंपनी की बोरइंद 597 करोड़ रुपये है। IPO के जरिए जुटाए गए रकम का इस्तेमाल कंपनी अपना कर्ज चुकाने और बिजनेस को विस्तार देने में करेगी।

लिस्टिंग

हॉस्पिटलिटी सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी का इश्यू अभी से ही ग्रे मार्केट में अच्छे लिस्टिंग के संकेत दे रहा है।कंपनी का जीएमपी फिलहाल 45 से 65 रुपये प्रति शेयर पर है। ऐसे में अगर लिस्टिंग के दिन तक यह स्थिति बनी रहती है तो कंपनी के शेयर 41.94% प्रीमियम के साथ 220 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं।