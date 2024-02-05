Apeejay Surendra Park Hotels Limited का IPO 5 फरवरी से ओपन हो गया है। रिटेल निवेशक इसके लिए 7 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। इस IPO का प्राइस बैंड ₹147-₹155 प्रति शेयर रखा गया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹920 करोड़ जुटाना चाहती है। इसमें से कंपनी ₹600 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी बाकी ₹320 करोड़ के शेयर कंपनी के प्रमोटर्स बेचेंगे। IPO के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपना पुराना कर्ज चुकाने और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। कंपनी के शेयर 12 फरवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।

मिनिमम ₹14,880 कर सकते हैं इन्वेस्ट

इस IPO के लिए रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 96 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹155 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको ₹14,880 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 1,248 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹1,93,440 इन्वेस्ट करने होंगे।

10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व

एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स ने इश्यू का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है।

1987 में शुरू हुई कंपनी अब 27 होटल और 80 रेस्टोरेंट

1987 में स्थापित हुई एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड अब द पार्क, द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क,जोन कनेक्ट बाय द पार्क और स्टॉप बाय ब्रांड नामों के 27 होटलों के साथ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस कर रही है। ये होटल कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हैं। कंपनी अपने रिटेल ब्रांड ' फ्लुरीज' के जरिए रिटेल फूड और बेवरेज के बिजनेस में भी है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी 80 रेस्टोरेंट,नाइट क्लब और बार चला रही है।