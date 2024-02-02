scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSJVN Share Price: इस स्टॉक में क्यों आ गई तेजी?

SJVN Share Price: इस स्टॉक में क्यों आ गई तेजी?

कंपनी के फाइनेशियल्स को देखें तो कंपनी क्वार्टर 2 में नंबर्स साल दर साल के हिसाब से 1.3 प्रतिशत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं EBITDA में 0.9% प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Feb 2, 2024 14:55 IST
शेयर बाजार में एक ऐसा स्टॉक है जिसने निवेशकों की जमकर झोली भर दी है
शेयर बाजार में एक ऐसा स्टॉक है जिसने निवेशकों की जमकर झोली भर दी है

शेयर बाजार में एक ऐसा स्टॉक है जिसने निवेशकों की जमकर झोली भर दी है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 14% भाग चुका है ये स्टॉक। वहीं एक महीने में 50% का रिटर्न दे चुका है। 6 महीने में 150% स्टॉक उछाल मार चुका है। ऊपर से तड़का ये कि कंपनी सरकारी है। पिछले एक साल में शेयर ने निवेशकों को 238% का रिटर्न दिया है। हम यहां बात कर रहे हैं SJVN यानि सतलुज जल विद्युत निगम की। सतलुज जल विद्युत निगम मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी बन गई है। फरवरी को सुबह बीएसई पर SJVN का शेयर बढ़त के साथ 129 रुपये पर खुला। शेयर के लिए अपर प्राइस बैंड 20% की तेजी के साथ 153 रुपये है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि दिसंबर 2023 तिमाही के वित्तीय नतीजों और इंटरिम डिविडेंड पर चर्चा करने के लिए SJVN बोर्ड की मीटिंग 9 फरवरी को होने वाली है और साथ ही SJVN में डायरेक्टर गीता कपूर को CMD की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

advertisement

SJVN

SJVN कंपनी 24 मई 1988 को भारत सरकार और हिमाचल सरकार के एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्थापित की गई थी। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 55% है और इसमें हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 26% है। इसका काम हाईड्रो पावर जनरेट करना है। सतलुज जल विद्युत निगम भारत सरकार के तहत कामकाज करने वाली मिनिरत्न कंपनी है जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। मौजूदा वक्त में कंपनी के ऑपरेटिंग पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, साथ ही नॉर्थ ईस्ट के साथ-साथ ही पड़ोसी देश नेपाल पर कंपनी की सर्विसेस हैं।

Also Read: Paytm Share Price: अब क्या करें इस स्टॉक में?

आर्डर

हाल ही मे सतलुज जल विद्युत निगम यानि SJVN को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 550 करोड रुपए का सोलर पावर प्रोजेक्ट का एक आर्डर मिला है। सतलुज जल विद्युत निगम ने 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए आई रिवर्स ऑक्शन में सफलता हासिल की है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने ये बोली मंगाई थी। कंपनी ने 2. 74 प्रति यूनिट के भाव पर ये सोलर पावर प्रोजेक्ट जीता है। कंपनी बिल्ड, ऑन, ऑपरेट बेसिस पर इस पावर प्रोजेक्ट को चलाएगी। इस सोलर प्रोजेक्ट की वैल्यू 550 करोड रुपए लगाई जा रही है। सतलुज जल विद्युत निगम अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के जरिए ये कामकाज करेगी।

प्रोजेक्ट

पिछले सितंबर में सतलुज जल विद्युत निगम ने शेयर बाजार को सूचना दी थी कि उसने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसमें कई प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद ली जाएगी। सतलुज जल विद्युत निगम अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट और थर्मल जेनरेशन प्रोजेक्ट पर कामकाज कर रही है जो करीब 1.18 लाख करोड रुपए का है।

फाइनेशियल्स

कंपनी के फाइनेशियल्स को देखें तो कंपनी क्वार्टर 2 में नंबर्स साल दर साल के हिसाब से 1.3% बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं EBITDA में 0.9% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं EBITDA मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Feb 2, 2024