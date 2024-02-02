Paytm Share Price: अब क्या करें इस स्टॉक में?

RBI की कार्रवाई के बाद Paytm की सफाई...RBI की कार्रवाई पर PAYTM की कॉन्फ्रेंस कॉल में पेटीएम ने कई सवालों के जवाब दिए है। कंपनी के सीएफओ MADHUR DEORA का कहना है कि दूसरे बैंकों के साथ कामकाज जारी है क्योंकि रेग्युलेटर ने पेटीएम पेमेंट बैंक से किसी भी तरह के डिपॉजिट पर रोक लगा दी है। नोडल अकाउंट दूसरे बैंकों में ट्रांसफर किए जाएंगे ये कहना है मधुर देवरा का जो कंपनी के सीएफओ हैं। कल देर शाम ये खबर आई थी जिसके बाद Paytm शेयर में 20% का लोअर सर्किट लग गया था। लोअर सर्किट के बाद अब मार्केट में चिंता है कि पेटीएम का क्या होगा। RBI ने Paytm Payments Bank पर 29 फरवरी से डिपॉजिट्स और क्रेडिट को लेकर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके बाद ब्रोकरेज फर्म्स ने निगेटिव कमेंट्री दी है।

पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा बयान

पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का कहना है कि PAYTM को दूसरे बैंकों से कंपनी को सहयोग मिल रहा है। दूसरे बैंकों ने कामकाज शुरू कर दिया है। बड़े बैंक PAYTM की मदद के लिए तैयार है।RBI के कदमों से दूसरे कारोबार पर असर नहीं है। ऑपरेशंस में कुछ बदलाव कर रहे हैं। मार्केटिंग और फाइनेंशियल सेवाओं पर असर नहीं है। नोडल अकाउंट्स ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जारी है। 300 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये से EBITDA पर ज्यादा प्रभाव नहीं है।

जैफरीज रिपोर्ट

Jefferies ने अपनी नोट में कहा कि Paytm Payments Bank को लेकर RBI की सख्ती भरा लहजा गैर-अनुपालन पर को लेकर चिंता जता रहा है। इस ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि वॉलेट या पेमेंट्स पर इस फैसले के सीधे असर से EBITDA पर करीब 20%-30% तक का असर देखने को मिल सकता है।ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक पर टारगेट प्राइस ₹1050 से घटाकर ₹500 प्रति शेयर कर दिया है।