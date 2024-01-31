RBI का बड़ा एक्शन, Paytm Payment Bank को लगा बड़ा झटका, क्या होगा ग्राहकों का?

RBI का बड़ा एक्शन, Paytm Payment Bank को लगा बड़ा झटका, क्या होगा ग्राहकों का?
Reserve Bank of India (RBI) ने Paytm Payment Bank को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर डिपॉजिट्स लेने से रोक लगा दी है। 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं दे सकेगा। इसके अलावा आरबीआई ने क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर भी रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि नियमों का पालन न करने की वजह से कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने कंपनी पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, टॉप-अप सुविधा, वॉलेट और फास्टैग समेत सभी तरह की सुविधाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक नए ग्राहक भी नहीं जोड़ सकेगा।
ग्राहक निकाल सकेंगे अपना पैसा
रिजर्व बैंक ने बताया है कि जिन भी ग्राहकों का यहां पर खाता है वह उसमें से अपना पैसा निकाल सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि ग्राहक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर किसी भी खाते से अपना पैसा निकाल सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से लगातार नियमों की अनदेखी की गई है, जिस वजह से आरबीआई ने यह सख्त कदम उठाया है। आरबीआई ने कहा है कि ऑडिट में सुपरवाइजरी की कई खामियां देखी गई हैं।