वंदे भारत बनाने वाली कंपनी के शेयर पर रखें नजर, आनंद राठी ने दी ये रेटिंग

Brokerage Report: ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने वंदा भारत बनाने वाली कंपनी के शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है। आर्टिकल में इस शेयर की रेटिंग और टारगेट प्राइस जानते हैं।

New Delhi,UPDATED: Jun 20, 2025 15:36 IST
शेयर बाजार में डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ महीनों में भारत-पाक तनाव और ईरान-इजरायल युद्ध जैसे हालातों ने इस सेक्टर को और मजबूत बना दिया है। इसी बीच सरकारी कंपनी BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) के शेयरों में तगड़ी रफ्तार देखी जा रही है। 

अब दिग्गज ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने भी इस शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है। 

क्या है ब्रोकरेज हाउस की राय (BEML Share Price Target)

आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने BEML के शेयर की रेटिंग 'BUY' रखा और ₹5725 का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, अभी स्टॉक का प्राइस ₹4650 के आसपास है। ब्रोकरेज फर्म ने निवेशकों को इसे ₹4550 से ₹4450 के रेंज में खरीदने की सलाह दी है।

BEML शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले 1 महीने में कंपनी के शेयर 30% से ज्यादा चढ़ चुका है। साल 2025 में अब तक स्टॉक में 13 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में शेयर ने 1 फीसदी का मामूली रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 5 सालों में शेयर ने 625% तक का रिटर्न दिया है।

डिफेंस शेयरों में क्यों जारी तेजी?

भारत लगातार अपनी डिफेंस कैपेसिटीको बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब हथियार, गोला-बारूद, और सैन्य वाहन देश में ही बनने लगे हैं। इससे डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को जबरदस्त ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके साथ ही दुनियाभर में चल रहे सैन्य संघर्ष ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयरों को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है।

BEML के बारे में 

BEML सिर्फ एक डिफेंस कंपनी नहीं है। यह वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए कोच बनाती है। इसके अलावा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग में भी यह देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यही वजह है कि इसे मल्टी-सैक्टर ग्रोथ कंपनी माना जाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
