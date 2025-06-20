वंदे भारत बनाने वाली कंपनी के शेयर पर रखें नजर, आनंद राठी ने दी ये रेटिंग

शेयर बाजार में डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ महीनों में भारत-पाक तनाव और ईरान-इजरायल युद्ध जैसे हालातों ने इस सेक्टर को और मजबूत बना दिया है। इसी बीच सरकारी कंपनी BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) के शेयरों में तगड़ी रफ्तार देखी जा रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अब दिग्गज ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने भी इस शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है।

क्या है ब्रोकरेज हाउस की राय (BEML Share Price Target)

आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने BEML के शेयर की रेटिंग 'BUY' रखा और ₹5725 का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, अभी स्टॉक का प्राइस ₹4650 के आसपास है। ब्रोकरेज फर्म ने निवेशकों को इसे ₹4550 से ₹4450 के रेंज में खरीदने की सलाह दी है।

BEML शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले 1 महीने में कंपनी के शेयर 30% से ज्यादा चढ़ चुका है। साल 2025 में अब तक स्टॉक में 13 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में शेयर ने 1 फीसदी का मामूली रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 5 सालों में शेयर ने 625% तक का रिटर्न दिया है।

डिफेंस शेयरों में क्यों जारी तेजी?

भारत लगातार अपनी डिफेंस कैपेसिटीको बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब हथियार, गोला-बारूद, और सैन्य वाहन देश में ही बनने लगे हैं। इससे डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को जबरदस्त ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके साथ ही दुनियाभर में चल रहे सैन्य संघर्ष ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयरों को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है।

BEML के बारे में

BEML सिर्फ एक डिफेंस कंपनी नहीं है। यह वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए कोच बनाती है। इसके अलावा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग में भी यह देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यही वजह है कि इसे मल्टी-सैक्टर ग्रोथ कंपनी माना जाता है।