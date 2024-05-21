BEL Stock Latest News: रिजल्ट के बाद शानदार तेजी, अगला टारगेट क्या?

सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानि BEL में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान ये स्टॉक 9% तक उछल गया। इस तेजी के साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अपने 52 वीक हाई को टच कर दिया, जो 283 के आसपास पहुंच गया। आपको बता दें कि एक साल में ये स्टॉक निवेशकों को पैसा डबल कर चुका है। अब ऐसे में दो सबसे बड़े सवाल हैं, पहला इस स्टॉक में बंपर तेजी क्यों है? दूसरा सवाल - अब क्या ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है? ये स्टॉक कहां तक जा सकता है?

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सेक्टर की प्रमुख सरकारी कंपनी है और कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल है। भारत के कई बड़े अहम डिफेंस प्रोजेक्ट में कंपनी की हिस्सेदारी रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के Q4 में कंपनी का मुनाफा 30% बढ़कर 1797 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 1,382 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कारोबार के जरिए आय पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा बढ़ गई है। Q4 में 8564 करोड़ रुपये आय आई है, जबकि एक साल पहले कंपनी की कारोबार के जरिए 6479 करोड़ रुपये की आय हुई थी। इसके साथ ही कंपनी ने अपने निवेशकों को 0.8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का एलान किया है।

कंपनी का टर्नओवर

पूरे साल के लिए कंपनी का टर्नओवर 19,819 करोड़ रुपये रहा है। इसमें पिछले साल के 17,333 करोड़ रुपये के टर्नओवर के मुकाबले 14.35% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने जानकारी दी है कि पहली अप्रैल तक कंपनी की ऑर्डर बुक 75,934 करोड़ रुपये के स्तर पर थी।

रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर 2269 करोड़ रुपये की डील

फरवरी में, रक्षा मंत्रालय ने सरकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर 2269 करोड़ रुपये की डील की थी। इस डील के तहत 11 शक्ति युद्ध प्रणालियों को खरीदा जाएगा, साथ ही साथ इनसे जुड़े उपकरण भी लिए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां भारतीय नौसेना के warships पर लगाई जाएंगी। शक्ति प्रणाली युद्ध के दौरान जहाजों को electromagnetic environment में होने वाले संचार को रोकने और उसका मुकाबला करने में मदद करेंगी। मजबूत ऑर्डर बुक है। लेकिन अभी नॉन डिफेंस सेक्टर से जुड़ा कारोबार इनका थोड़ा ठंठा है। अब यहां सवाल उठता है कि स्टॉक कहां तक जाएगा? इस पर बहुत सारे ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई है। आइये जानते हैं नए टारगेट आगे भविष्य के लिए क्या हैं?

मार्केट एक्सपर्ट

सबसे पहले मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि कंपनी के रिजल्ट्स हर मोर्चे पर शानदार रहे हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक 100 रुपए तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक 500 के लेवल भी दिखा सकता है।

Jefferie

अब यहां कई ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई है। global brokerage firm Jefferie ने इस स्टॉक में 'buy' की रेटिंग दी है। Jefferies का कहना है कि मजबूत ऑर्डर बुक और पाइपलाइन है। FY24 से FY26 के बीच रेवेन्यू ग्रोथ डबल होने की उम्मीद है। इससे कंपनी के मार्जिन्स को मजबूती मिलेगी।

Morgan Stanley

वहीं Morgan Stanley ने BEL की रेटिंग ओवर वेट दी है। इसका टारगेट 300 से ऊपर रखा है। उनका कहना है कि चौथे क्वार्टर की अर्निंग मजबूत मार्जिन्स को ड्राइव करेगी। वहीं EBITDA margin estimates को भी बढ़ाकर 24-24.5% कर दिया गया है। पहले ये टारगेट 22.5-23% रहा है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी के पास ₹30,000 ऑर्डर्स मिले हैं।