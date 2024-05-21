Vodafone Idea Share के शेयर: नोमुरा इंडिया ने टारगेट प्राइस 131% बढ़ाया

Nomura India ने Vodafone Idea Limited पर अपने लक्ष्य मूल्य को 131% या 2.3 गुना बढ़ाकर 15 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो पहले 6.50 रुपये था। नोमुरा ने स्टॉक को अपग्रेड करके 'न्यूट्रल' कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि वीआईएल के चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान के अनुरूप रहे हैं, ग्राहक हानि की गति कम हुई है और प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। नोमुरा इंडिया ने कहा कि अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है, लेकिन तूफान काफी हद तक टल चुका है और वीआईएल आगे साफ आसमान का सामना करने के लिए तैयार है।

"हम स्टॉक को न्यूट्रल (रिड्यूस से) में अपग्रेड करते हैं और संशोधित लक्ष्य मूल्य 15 रुपये (6.50 रुपये से) रखते हैं; हम अपने मूल्यांकन को मार्च 2026 तक आगे बढ़ाते हैं, जिसमें 15 गुना का ईवी/ईबिट्डा गुणक है। हम देखते हैं कि उद्योग के लिए दृष्टिकोण में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि सभी खिलाड़ी एआरपीयू बढ़ोतरी की आवश्यकता पर एकमत हैं और उद्योग 3-निजी खिलाड़ी बाजार में स्थापित हो रहा है," इसने कहा। ब्रोकरेज ने कम ग्राहक घाटे को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने एबिटा अनुमान में 2 प्रतिशत की कटौती की है तथा वित्त वर्ष 2026 के लिए एबिटा अनुमान में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है।

नोमुरा इंडिया ने कहा कि अब किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि वीआईएल अपने फंड जुटाने का काम पूरा करने में सक्षम है, जिससे आउटलुक में काफी सुधार हुआ है। विदेशी ब्रोकरेज ने कहा कि फंड जुटाने से वीआईएल को नेटवर्क अनुभव पर प्रतिद्वंद्वियों के साथ तालमेल बिठाने, 5जी रोलआउट शुरू करने, उद्योग में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने और अपने ग्राहक घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया है, "हमारा अनुमान है कि चुनाव समाप्त होने के बाद उद्योग जगत सामग्री शुल्क में 15% की वृद्धि करेगा, जो शेयर के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक होगा।" ब्रोकिंग फर्म को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में भुगतान आने पर सरकार कंपनी को कुछ राहत देगी।