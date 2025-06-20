BEL Share Price: डिफेंस पीएसयू स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 410 रुपये को टच किया है। पीएसयू स्टॉक में यह तेजी दो दिन की सुस्ती (18, 19 जून) के बाद आई है। इससे पहले 17 जून को यह शेयर 407.50 रुपये और 16 जून को 404.50 रुपये तक पहुंच चुका था।

इस जबरदस्त तेजी के पीछे ब्रोकरेज फर्म नुवामा की रिपोर्ट रही, जिसमें कहा गया कि BEL के शेयरों में आज सेंसेक्स में एडजस्टमेंट के चलते 378 मिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आ सकता है। इसके चलते निवेशकों का सेंटीमेंट और मजबूत हुआ।

BEL अब 2.96 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ एक मजबूत ‘नवरत्न’ पीएसयू बन चुकी है। पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों ने 223% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जबकि तीन वर्षों में यह बढ़त 436% तक पहुंच चुकी है।

टेक्नीकल को देखें तो BEL का RSI (Relative Strength Index) 68 पर है, जो न तो ओवरबॉट जोन में है और न ही ओवरसोल्ड में। कंपनी के शेयर 5-दिन से लेकर 200-दिन तक के सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो एक मजबूत अपट्रेंड को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि BEL की यह तेजी सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, बल्कि कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक, निरंतर मुनाफे में बढ़ोतरी और डिफेंस सेक्टर में बढ़ते सरकारी निवेश के चलते भी है जिससे इसका लॉन्ग टर्म आउटलुक भी बेहद पॉजिटिव बन जाता है। देश में आत्मनिर्भर डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर चल रही सरकारी पहलों से BEL को आने वाले समय में और ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे इसकी ग्रोथ को और गति मिल सकती है।

BEL Q4 Results

वित्तीय नतीजों की बात करें तो BEL ने Q4FY25 में 2,127 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जो साल-दर-साल आधार पर 15% अधिक है। वहीं, परिचालन से राजस्व 6% बढ़कर 9,149.59 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 8,564.08 करोड़ रुपये था।