Basant Maheshwari: नरेंद्र मोदी की 4 जून की भविष्यवाणी पर क्या कहा बसंत माहेश्वेरी ने?
अगर 4 जून को बीजेपी को बहुमत आता है तो एक बार बाज़ार तेजी में आएगा इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बाजार की बात मानें तो स्टॉक मार्केट मानकर चल रहा है कि शायद बीजेपी की 300 सीटें आ रही है। बसंत माहेश्वरी ने कहा कि ये बाजार का अनुमान है जो मेरा अनुमान नहीं है और हो सकता है कि गलत भी हो।
जाने-माने दिग्गज निवेशक Basant Maheshwari ने कहा है कि PM Modi ने 4 जून को भविष्यवाणी जो की है उस पर फिलहाल बोलना आसान नहीं है, लेकिन इस बार ये मामला आखिरी ओवर तक जाएगा। इस बार का चुनाव अलग है और इसमें जीत-हार की भविष्यवाणी इतनी आसान नहीं है। बसंत माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर सवालों का जवाब देते हुए कि इस पर चुनाव में कोई भी सीटों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है।
4 जून
