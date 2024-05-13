Basant Maheshwari On Share Markets: 4 जून को क्या होगा, बसंत माहेश्वरी ने चुनाव पर की बड़ी भविष्यवाणी?

दिग्गज निवेशक इन दिनों काफी चर्चा में है। अपने यूट्यब चैनल में दिग्गज निवेशक ने रविवार को कहा कि 4 जून को क्या होने वाला है ये बड़ा सवाल है। उस दिन शेयर बाजार कैसे रिएक्ट करेगा ये हर कोई सोच रहा है। Basant Maheshwari ने अपने वीडियो में कहा कि ये इलेक्शन आखिरी ओवर तक जाएगा। आमतौर पर 9 बजे या फिर 10 बजे तक रूझान का पता चल जाता है, लेकिन ये एक साइड का चुनाव नहीं होगा। ये आखिरी ओवर तक जाएगा। बसंत माहेश्वरी का कहना था कि 400 पार का नारा शायद अब बाजार भी नहीं मानकर चल रहा है। ना ही राजनेता अब 400 पार नहीं मान रहे हैं। लेकिन चलिए अगर मान लीजिए कि अगर बीजेपी 365 या 400 सीटें जीतती हैं तो अदाणी ग्रुप के सारे अपर सर्किट मारेंगे।

बीजेपी के पास फुल पावर

400 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के पास फुल पावर होगी और शेयर बाजार मानेगा कि सरकार अब अपने हिसाब से काम करेगी। डिफेंस स्टॉक, अदाणी ग्रुप के स्टॉक, पीएसयू में जबरदस्त रैली होगी। सेंकेड और थर्ड लाइन कंपनियां भी भागेगी। बैंकिंग सेक्टर भी भागेगी। 400 सीटें मिलने के बाद जो वो चाहेंगे वो कर पाएंगे।

बसंत माहेश्नरी

बसंत माहेश्नरी ने कहा कि 320-350 सीटें मिलने पर भी बाजार में मोमेंटम आएगा। रिन्यूबल एनर्जी, पीएसयू स्टॉक भागेंगे। मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग होगा। 350 के ऊपर मोमेंटम ज्यादा होगा। जिन लोगों के पास कैश होगा वो सोचेंगे कि हमने बाजार में पैसा क्यों नहीं लगाया।

तीसरी संभावना पर बसंत माहेश्वरी

तीसरी संभावना पर बसंत माहेश्वरी ने कहा कि 250-272 सीटें अगर आती है तो क्या होगा। बसंत माहेश्वरी ने कहा कि इससे सरकार की मनमानी नहीं चलेगी और सरकार को लोकलुभावन फैसले करने होंगे। अदाणी और पीएसयू बैंक गिरेंगे। कंज्यूमर वाली कंपनियां चलेंगी।

चौथी संभावना पर बसंत माहेश्वरी

चौथी संभावना पर बसंत माहेश्वरी ने कहा हैं कि अगर 220 सीटें आती है तो उस समय शेयर बाजार में असली खेल शुरू होगा। क्योंकि उस समय एनडीए के सहयोगी दल हावी होंगे और हो सकता है उस स्थिति में पीएम चेंज हो जाए। उस समय शेयर बाजार में भारी

उथल होगी। अदाणी स्टॉक में भारी गिरावट आएगी। डिफेंस और रेलवे शेयर में गिरावट होगी। एक गणित ये भी है कि अगर बीजेपी 180 सीटें आती हैं तो क्या होगा। बसंत माहेश्वरी ने कहा कि उस समय शेयर बाजार में एक रैली भी आ सकती है। क्योंकि फिर बीजेपी की बजाए कांग्रेस की रैली आएगी। क्योंकि शेयर बाजार को ये भी लगेगा कि कांग्रेस जमकर पैसा खर्च करने जा रही है। लेकिन एक बार शेयर बाजार में जोर का झटका भी लग सकता है। 180 सीटें आने से गेम खत्म नहीं होगा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी। ये बड़ा सवाल होगा। बसंत माहेश्वरी ने भी कहा कि मैं 6 महीनों से लोगों को कह रहा हूं कि आप हाई क्वालिटी कंपनियों में पैसा लगाएं।

