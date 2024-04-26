Bajaj Finance: Bajaj Finserve के शेयरों में आज 8% तक की गिरावट, जानिए क्यों?
ब्रोकरेज फर्म एमके ने कहा कि बजाज फाइनेंस ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में अच्छे नतीजे दर्ज किए हैं। ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ईएमआई और ई-कॉम कार्ड पर लगाए गए प्रतिबंध की पृष्ठभूमि में हुआ है, जिससे पीबीटी पर करीब 4 फीसदी का असर पड़ा है।
Bajaj Finance Limited के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में भारी गिरावट आई। इस शेयर में 7.78% की गिरावट आई और यह दिन के निचले स्तर 6,728 रुपये पर आ गया, जबकि पिछले दिन यह 7,293.90 रुपये पर बंद हुआ था। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अनुमान लगाया है कि 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में उसके प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में 26 प्रतिशत से 28% की वृद्धि होगी, जबकि पिछले वर्ष में इसमें 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एनबीएफसी ने कहा कि अगली दो तिमाहियों में उसका शुद्ध ब्याज मार्जिन 30-40 आधार अंक (बीपीएस) घटेगा।
चौथी तिमाही
बजाज फाइनेंस ने चौथी तिमाही (Q4 FY24) के मुनाफे में 21% की वृद्धि दर्ज की, लेकिन उल्लेख किया कि यह वित्तीय वर्ष 2025 के लाभ वृद्धि के बारे में "सतर्क रूप से आशावादी" था, जो कि अधिक "पीछे की ओर" हो सकता है। इसे 'रब-ऑफ' प्रभाव कहा जा सकता है, बजाज फाइनेंस ने अपनी होल्डिंग कंपनी बजाज फिनसर्व लिमिटेड के शेयरों को भी लगभग 4 प्रतिशत नीचे खींच लिया।
ब्रोकरेज़ के विचार
