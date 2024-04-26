Brokerages Reports on Vedanta: क्या है अब इस शेयर का टारगेट?

Anil Agarwal की स्वामित्व वाली कंपनी Vedanta ने कारोबारी साल 2024 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं, और इन नंबर्स के बाद एक के बाद ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आ रही है। जिसमें कंपनी और स्टॉक से जुड़ी अहम जानकारियां दी जा रही हैं। अगर आपके पास भी वेदांता का स्टॉक है तो इस खास रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा ताकि इन रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की संभावनाएं साफ हो सकें।

वेदांता ने मार्च तिमाही के नंबर्स कैसे रहे हैं?

मेटल सेक्‍टर की दिग्‍गज कंपनी वेदांता ने मार्च तिमाही के नंबर्स कैसे रहे हैं? जिसमें साफ तौर पर कंपनी का मुनाफा घटा है। हालांकि वॉल्‍यूम में इजाफा हुआ है। कंपनी का क्वार्टर आधार पर कर्ज 10% घटा है। तो वहीं ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी consolidated Ebitda 4% रहा है जो कि बाजार की उम्मीदों से बेहतर है। साथ ही उनका कहना है कि ऑयल एंड गैस डिविजन में अच्छे मार्जिन्स देखने को मिले हैं। ब्रोकरेजेज का कहना है कि नतीजों के बाद स्टॉक में खरीदारी का अच्‍छा मौका बना है। दमदार आउटलुक के दम पर ब्रोकरेज हाउस वेदांता के शेयर पर बुलिश हैं और स्‍टॉक पर टारगेट प्राइस रिवाइज किया है।

तो किस ब्रोकरेज ने क्या-क्या कहा है आइये जानते हैं

ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने वेदांता पर खरीदारी की सलाह दी है। साथ ही प्रति शेयर टारगेट प्राइस 38% बढ़ाकर 542 रुपये प्रति शेयर किया किया है। सोचिए मौजूदा वक्त में ये शेयर करीब 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस तरह से ब्रोकरेज की मानें तो मौजूदा भाव से स्‍टॉक आगे करीब 43% का दमदार रिटर्न दे सकता है। नुवामा का कहना है कि कंपनी का वॉल्‍यूम बढ़ा है और लागत नीचे आई है। इससे अर्निंग्‍स को बूस्‍ट मिला है। वॉल्‍यूम में बढ़ोतरी और एल्‍युमीनियम में लागत कम होने से कामकाजी मुनाफा को सपोर्ट मिला। ब्रोकरेज ने FY25 में EBITDA को 18% और FY26 23% का एस्टिमेंट बढ़ाया है। ब्रोकरेज का मानना है कि FY24 में कंपनी का डेट पीक आउट हो चुका है। अर्निंग्‍स के दमदार आउटलुक से शेयर को जोरदार बूस्‍ट मिलेगा।

Motilal Oswal

वहीं ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal का कहना है कि Vedanta की मार्च क्वार्टर परफॉर्मेंस largely in-line with expectations रही है। बॉन्ड्स की मैच्योरिटी बढ़ाने से होल्डिंग कंपनी को छोटी अवधि के लिए लिक्विडिटी कम्फर्ट मिल जाएगा। ब्रोकरेज का कहना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान पर प्रोग्रेस चल रही है, जिससे भविष्य में कॉस्ट सेविंग हो सकेगी। Motilal Oswal ने वेदांता पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट 360 रुपए कर दिया है।

CLSA

वहीं CLSA ने वेदांता पर खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट 390 से बढ़ाकर 430 किया है।

Citi

Citi की बात की जाए तो उन्होंने भी वेदांता पर खरीदारी की सलाह दी है और टारगैट 305 से बढ़ाकर 425 किया है। वहीं एंटिक ब्रोकिंग ने वेदांता पर अपना व्यू 411 के टारगेट के साथ खरीदारी का रखा है। तो सबसे ज्यादा प्रति शेयर टारगेट प्राइस ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने 38 प्रतिशत बढ़ाकर 542 रुपये तय किया है।