Gold, Silver Price Today: सोने की कीमतों में राहत! 1 लाख से नीचे आया 24 कैरेट गोल्ड, सिल्वर का क्या है हाल?

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 25, 2025 13:17 IST

Gold Silver Rates Today : बुधवार को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली है तो वहीं दूसरी तरफ वायदा कारोबार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें उछली हैं। 

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 1:07 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.40% या 385 रुपये चढ़कर 97408 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.61% या 639 रुपये की तेजी के साथ 105556 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,231 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,237 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,383 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,279 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,235 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,12,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,392 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,255 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,376 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
