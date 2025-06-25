Gold, Silver Price Today: सोने की कीमतों में राहत! 1 लाख से नीचे आया 24 कैरेट गोल्ड, सिल्वर का क्या है हाल?

Gold Silver Rates Today : बुधवार को सोने और चांदी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली है तो वहीं दूसरी तरफ वायदा कारोबार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें उछली हैं।

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 1:07 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.40% या 385 रुपये चढ़कर 97408 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.61% या 639 रुपये की तेजी के साथ 105556 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: