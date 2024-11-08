scorecardresearch
किस खबर के बाद भागा Avalon Technologies

Delhi, Nov 8, 2024 12:53 IST

Avalon Technologies Ltd. के शेयर गुरुवार, 7 नवंबर को 19% से अधिक बढ़ गए। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे जिसके बाद शेयर में अचानक 19 परसेंट की तेजी आ गई। दोपहर तक, Avalon का शेयर ₹680 पर 15.31% ऊंचा कारोबार कर रहा था, और पिछले एक महीने में इसमें कुल मिलाकर 25% की तेजी आ चुकी है।

रिजल्ट्स

कंपनी ने राजस्व, EBITDA मार्जिन और कर पश्चात लाभ के मजबूत आंकड़े पेश किए, जो सभी विश्लेषकों की उम्मीदों से अधिक थे। घरेलू राजस्व में वृद्धि से बिक्री की गति बनाए रखने की उम्मीद है।ऑपरेटिंग राजस्व: ₹201 करोड़ से बढ़कर ₹275 करोड़ हो गया, जो 37% की वृद्धि दर्शाता है। EBITDA: ₹12.5 करोड़ से बढ़कर ₹30.1 करोड़ हुआ, जो 1.4 गुना की वृद्धि है। EBITDA मार्जिन: 6.2% से बढ़कर 10.9% हो गया, जो 470 बेसिस पॉइंट की वृद्धि है और 6.4% के अनुमान को पार करता है। शुद्ध लाभ: ₹7.2 करोड़ से बढ़कर ₹17.4 करोड़ हो गया, जो 1.4 गुना की वृद्धि है।

ऑर्डर बुक

कंपनी की ऑर्डर बुक में साल-दर-साल 19.4% की वृद्धि हुई है, जो अब ₹1,485 करोड़ पर पहुंच गई है, जो मजबूत मांग को दर्शाता है। इसके अलावा, शुद्ध कार्यशील पूंजी दिन मार्च 2024 में 161 दिनों से घटकर सितंबर 2024 में 134 दिन हो गए।

Avalon ने हाल ही में निर्यात के लिए एक नया प्लांट शुरू किया है, जबकि घरेलू मांग के लिए ब्राउनफील्ड विस्तार के दूसरे चरण का कार्य अगले साल की शुरुआत में शुरू होने का अनुमान है। कंपनी ने Suresh Veerappan को अपना नया CFO नियुक्त किया है, जो पिछले 2.5 वर्षों से बिजनेस फाइनेंस और निवेशक संबंधों का नेतृत्व कर रहे थे।

मालिकाना और बाजार में उपस्थिति

Avalon में प्रमोटर्स का हिस्सा वर्तमान में 50.70% है। कंपनी के 12 विनिर्माण संयंत्र हैं, जिनमें से 10 भारत में और दो अमेरिका में हैं। उच्च मूल्य वाली सटीक इंजीनियरिंग में माहिर, Avalon की सेवाओं में पीसीबी डिज़ाइन से लेकर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की असेंबली तक शामिल हैं, जो विनिर्माण समाधान का एक संपूर्ण पैकेज प्रदान करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 8, 2024