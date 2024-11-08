RVNL, IRCON और SAIL के शेयरों में रिकवरी आएगी?

scorecardresearch
RVNL के शेयरों में 7 प्रतिशत की गिरावट, Ircon International में 6 प्रतिशत और SAIL के शेयरों में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आइये जानते हैं इस गिरावट के क्या कारण हैं?

Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 12:00 IST
रिटेल निवेशकों के तीन पसंदीदा स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। जिसमें Rail Vikas Nigam Ltd, Ircon International Ltd और Steel Authority of India Ltd जैसे शेयर शामिल है। 

RVNL के शेयरों में 7 प्रतिशत की गिरावट,  Ircon International में 6 प्रतिशत और SAIL के शेयरों में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आइये जानते हैं इस गिरावट के क्या कारण हैं? 

दरअसल इन तीनों कंपनियों ने अपने सितंबर तिमाही ने नतीजे जारी किए हैं। जिसमें कंपनी मुनाफे में भारी गिरावट देखने को मिली है।अगर RVNL (रेलवे विजन लिमिटेड) की बात की जाए तो  सितंबर तिमाही में ₹286.89 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल की समान तिमाही से 27.12% कम है। वहीं कंपनी के रेवेन्यू में भी 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह ₹4,854.95 करोड़ पर पहुंच गई है। यह आंकड़े विश्लेषकों के अनुमानों से नीचे रहे हैं।

विश्लेषक का अनुमान

विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹347.9 करोड़ से ₹355.8 करोड़ के बीच रहेगा और रेवेन्यू ₹4,816 करोड़ से ₹5,160 करोड़ के बीच होगा। इस गिरावट के पीछे कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय सेगमेंट्स में धीमी बढ़ोतरीऔर कम प्रोजेक्ट एग्जिक्यूशन यानि निष्पादन को कारण बताया गया है।

वहीं NHPC के मुनाफे 41.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जो ₹909 करोड़ रहा है जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹1,546 करोड़ था। इस में गिरावट के बावजूद कंपनी के रेवेन्यू में 4.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जो ₹3,052 करोड़ पर पहुच गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹2,931 करोड़ था। कंपनी की ऑपरेशन आय Q1 में ₹2,694 करोड़ रही, जो पिछले तिमाही से स्थिर थी। Q2 के लिए EBITDA में मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो साल दर साल 1.7% बढ़कर ₹1,799 करोड़ पर पहुँच गई है, जबकि पिछले साल की Q2 में यह ₹1,768.4 करोड़ था। हालांकि मार्जिन 60.3% से घटकर 58.9% हो गए, जो ऑपरेशनल क्षमता पर दबाव का संकेत है।

महारत्न PSU Steel Authority of India यानि SAIL ने अपने सितंबर तिमाही ने नतीजे जारी कर दिए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा गिरा गया है। कारोबारी साल 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में मुनाफा 1305 करोड़ रुपये से गिरकर 897.2 करोड़ रुपये पर आ गया है। वहीं आय 29,712 करोड़ से घटकर 24,675 करोड़ रुपये पर आ गई है। EBITDA 3875 करोड़ से घटकर 2,912.8 करोड़ रुपये पर आ गए है। इसके साथ EBITDA मार्जिन 13% से घटकर 11.8% पर आ गए है।

भारत में स्टील निर्माता चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से आ रहे सस्ते इंपोर्ट से जूझ रहे हैं, जिसके कारण इस तिमाही में स्टील कीमतें तीन सालों के निचले स्तर पर पहुँच गई हैं। हालाकि, आयरन ओर और कोकिंग कोल की कीमतों में गिरावट ने आय में कमी को सीमित करने में मदद की।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
