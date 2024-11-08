BSNL की वजह से ये सस्ता स्टॉक बन गया रॉकेट!

टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी Sterlite Tech (STL) के शेयरों में बड़ा उछाल देखने को मिला। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 6 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ता हुआ दिखा। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 10 प्रतिशत भाग चुका है। आइये जानते हैं शुक्रवार की तेजी का कारण?

Sterlite Tech (STL)

दरअसल स्टॉक में यह तेजी BSNL से एक बड़े ऑर्डर मिलने के बाद आई है। Sterlite Tech (STL) ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी है कि वो 1,625 करोड़ रुपये की BSNL प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। 1,625 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में Sterlite Tech को Bharat Net के मीडिल माइल नेटवर्क को डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव मॉडल - पैकेज 13 (J&K) को विकसित करना है।

इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में कंपनी को 3 साल का कंस्ट्रक्शन और 10 साल का मेंटेनेंस शामिल है। इस मेंटेनेंस में पहले 5 साल के लिए 5.5 प्रतिशत का Capex और अगले 5 साल के लिए 6.5% का Capex शामिल है। वहाीं पिछले तीन दिनों में BSNL ने कंपनी को तीसरा ऑर्डर दिया है।

पिछले एक साल में शेयर ने 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं 6 महीनों में महज 3.5 प्रतिशत शेयर भागा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

