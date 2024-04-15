Aster DM Healthcare ने अपने शेयरधारकों को 118 रुपये Dividend देने का ऐलान किया

scorecardresearch
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 15, 2024 14:31 IST
Aster DM Healthcare Ltd के निदेशक मंडल ने जीसीसी कारोबार की बिक्री से प्राप्त आय के कारण 118/- रुपये प्रति शेयर के बड़े विशेष लाभांश की घोषणा की है। विशेष लाभांश का भुगतान घोषणा की तारीख यानी 23 अप्रैल, 2024 से 30 (तीस) दिनों के भीतर किया जाएगा। 

Also Read: WPI Latest Data: थोक महंगाई दर मार्च में मामूली बढ़कर 0.53% पर पहुंची

जीसीसी व्यवसायों को अलग करने का काम पूरा किया

कंपनी ने हाल ही में अपने भारत और जीसीसी व्यवसायों को अलग करने का काम पूरा किया है, जिसके अनुसार एफिनिटी होल्डिंग्स लिमिटेड (कंपनी की पूर्ण सहायक कंपनी) को 907.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नकद प्रतिफल प्राप्त हुआ है। मूपेन परिवार के पास सूचीबद्ध इकाई में 41.88% हिस्सेदारी बनी हुई है। डॉ. आज़ाद मूपेन संस्थापक अध्यक्ष बने रहेंगे और सुश्री अलीशा मूपेन कंपनी के बोर्ड में निदेशक बनी रहेंगी। सूचीबद्ध इकाई का नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डॉ. नितीश शेट्टी करेंगे, जो भारत के व्यवसाय के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका उद्देश्य अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाना है। एस्टर डीएम हेल्थकेयर के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. आज़ाद मूपेन ने कहा, "वर्तमान भारतीय स्वास्थ्य सेवा बाजार आशाजनक लग रहा है और अब अलगाव के बाद, हमारा प्रयास भारत में अपने पदचिह्न को गतिशील रूप से बढ़ाने का होगा। हम अपने लोगों, नवाचार और बुनियादी ढांचे में सही निवेश कर रहे हैं ताकि हम खुद को अलग कर सकें और अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बना सकें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 15, 2024