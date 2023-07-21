पहली तिमाही में मुनाफा 8 गुना बढ़ने से Ashok Leyland के शेयरों में 4% की बढ़ोतरी हुई

Hinduja Group की कंपनी ने कहा कि जून तिमाही में उसका मुनाफा 8 गुना से अधिक बढ़ गया, जिसके बाद शुक्रवार के कारोबार में Ashok Leyland के शेयर 4 फीसदी उछलकर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। अशोक लीलैंड ने कहा कि तिमाही के दौरान उसका मुनाफा 576 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 68 करोड़ रुपये था। तिमाही के लिए राजस्व सालाना 7,223 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 8,189 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में, अशोक लीलैंड की घरेलू एमएचसीवी मात्रा 7% बढ़ी और बाजार हिस्सेदारी 30% से बढ़कर 31.2% हो गई। अशोक लीलैंड ने कहा कि जून तिमाही में एमएचसीवी ट्रक बाजार हिस्सेदारी 31.7% थी, जो पिछली समान अवधि में 31.1% थी।

advertisement

Also Read: 60% की बंपर लिस्टिंग के बाद USF ने ऊपरी सर्किट मारा, मुनाफावसूली का सही समय ?

स्टॉक वर्तमान में FY25 EPS के 19.5 गुना पर कारोबार कर रहा है। अशोक लीलैंड ने कहा कि उसे मॉड्यूलर एवीटीआर रेंज के ट्रकों की मजबूत मांग बनी हुई है। नेटवर्क विस्तार के प्रयासों से भी राजस्व और बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी में मदद मिली। एलसीवी सेगमेंट में, 'बड़ा दोस्त' रेंज की अच्छी बाजार स्वीकार्यता के कारण वॉल्यूम में वृद्धि हुई है, इसमें कहा गया है कि पावर सॉल्यूशंस और आफ्टरमार्केट व्यवसायों ने कंपनी की शीर्ष पंक्ति में दृढ़ता से योगदान देना जारी रखा है।

स्टॉक वर्तमान में FY25 EPS के 19.5 गुना पर कारोबार कर रहा है

कार्यकारी अध्यक्ष Dheeraj Hinduja ने कहा, "राजस्व में विस्तार और कुशल लागत प्रबंधन के साथ हमने अपने मुनाफे में काफी सुधार देखा है। जबकि हम कुशल उत्पादों और नेटवर्क के विस्तार के दम पर बाजार में पैठ बढ़ाना जारी रखते हैं, हम दोहरे अंक की लाभप्रदता हासिल करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी लचीलापन में सुधार करने और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

Also Read: साउथ इंडियन बैंक निचले स्तर से 159% उछला, क्या करें अब ?