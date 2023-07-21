साउथ इंडियन बैंक निचले स्तर से 159% उछला, क्या करें अब?

जून 2023 तिमाही की शानदार पोर्ट के बाद साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के शेयर आज फोकस में हैं। साउथ इंडियन बैंक के शेयर पिछले साल 12 अगस्त को अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 7.79 रुपये से पहले ही 179% ऊपर हैं। उन्होंने एक साल में 176% की बढ़त हासिल की है और तीन साल की अवधि में 189% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले सत्र में, बैंकिंग स्टॉक ने 13 जुलाई, 2023 को 23.69 रुपये के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छू लिया था। स्टॉक बीएसई पर 22.77 रुपये के पिछले बंद के मुकाबले 3.64% बढ़कर 23.60 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया।

20 जुलाई को बाजार घंटों के दौरान Q1 की आय की घोषणा के बाद इसमें मुनाफावसूली देखी गई, जो इंट्राडे हाई से 12% गिरकर 20.78 रुपये पर आ गई। बाद में, बीएसई पर स्टॉक 4.35% गिरकर 21.78 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले बीएसई पर शेयर 22.86 रुपये पर खुला।

टिप्स2ट्रेड्स के अभिजीत ने कहा, "साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक 23.6 पर मजबूत प्रतिरोध के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी की स्थिति में दिख रहा है। 20.8 के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 17.8 रुपये का लक्ष्य मिल सकता है।"

बैंक का सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) सालाना आधार पर 74 बीपीएस गिरकर 5.87% से 5.13% हो गई। सालाना आधार पर शुद्ध गैर-निष्पादित संपत्ति 102 बीपीएस घटकर 2.87% से 1.85% हो गई। जून 2023 तिमाही में शुद्ध ब्याज आय 33.87% बढ़कर 807.77 करोड़ रुपये हो गई, जो जून 2022 तिमाही में 603.38 करोड़ रुपये थी।