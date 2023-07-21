scorecardresearch
60% की बंपर लिस्टिंग के बाद USF ने ऊपरी सर्किट मारा, मुनाफावसूली का सही समय ?

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ ने उम्मीदों के अनुरूप आज स्टॉक एक्सचेंजों पर जोरदार शुरुआत की। वाराणसी मुख्यालय वाले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 31 मार्च, 2023 तक 830 बैंकिंग आउटलेट और 15,424 कर्मचारियों के साथ 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालन है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2023 13:18 IST
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों ने शुक्रवार को दलाल स्ट्रीट पर मजबूत शुरुआत की और सत्र के दौरान खरीदारी देखी गई

Utkarsh Small Finance Bank के शेयरों ने शुक्रवार को दलाल स्ट्रीट पर मजबूत शुरुआत की और सत्र के दौरान खरीदारी देखी गई। एक मजबूत लिस्टिंग के बाद, शेयर एनएसई पर 20% के ऊपरी सर्किट को छूकर 48 रुपये पर पहुंच गया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। बैंक भारत में 26 राज्यों में काम करता है और मुख्य रूप से बैंक रहित और कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में स्थित ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। 

Also Read: बाजार बंद होने के बाद Tata Motors ने किया बड़ा एलान, JLR के नए CEO और CFO नियुक्त

इश्यू को कुल मिलाकर 110.77 गुना सब्सक्राइब किया गया था। संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए 124.85 गुना बोली लगी, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए आवंटन के लिए 81.64 गुना बोलियां मिलीं। खुदरा निवेशकों का हिस्सा 72.10 गुना बुक हुआ और कर्मचारी वर्ग को 16.58 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ ने उम्मीदों के अनुरूप आज स्टॉक एक्सचेंजों पर जोरदार शुरुआत की। वाराणसी मुख्यालय वाले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 31 मार्च, 2023 तक 830 बैंकिंग आउटलेट और 15,424 कर्मचारियों के साथ 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालन है। इसका 3.59 मिलियन ग्राहक आधार था जो मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित था।

बैंक मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
