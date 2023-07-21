बाजार बंद होने के बाद Tata Motors ने किया बड़ा एलान, JLR के नए CEO और CFO नियुक्त
टाटा मोटर्स ने बाज़ार बंद होने के बाद एक बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने Adrian Mardell JLR को नया CEO बनाया है। इससे पहले 16 नवंबर 2022 को Adrian Mardel को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया था। इस तरह अब वह फुलटाइम तीन साल के लिए कंपनी का नेतृत्व करेंगे।
नए सीईओ के साथ Richard Molyneux को कंपनी ने फुल टाइम CFO नियुक्त किया है। Richard को कंपनी ने 12 दिसंबर 2022 में एक्टिंग CFO नियुक्त किया था। कंपनी ने हाल ही में ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए गीगाफैक्ट्री लगाने का ऐलान भी किया है। जिससे ब्रिटेन में करीब 5000 नए रोजगार पैदा होंगे।
कंपनी की होल्डिंग की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.39 फीसदी है, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 17.72 फीसदी है. भारतीय घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी 18.9 फीसदी की है। टाटा मोटर्स का शेयर गुरूवार को 621.70 पैसे पर बंद हुआ था।