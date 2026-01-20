डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का बड़ा कदम, हैदराबाद में 300 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान

Defence Stock: डिफेंस और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने हैदराबाद में अपनी वेपन इंटीग्रेशन फैसिलिटी के विस्तार की जानकारी दी है। कंपनी को TSIIC हार्डवेयर पार्क फेज-II, हैदराबाद में प्लॉट नंबर 4 और 5 आवंटित किए गए हैं, जिनका कुल एरिया 22,988 वर्ग मीटर है।

इन प्लॉट्स की आवंटन कीमत 12,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है, जिससे जमीन की कुल लागत लगभग 27.58 करोड़ रुपये बैठती है।

कंपनी इस जमीन पर एक आधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विकसित करने की योजना बना रही है, जहां ग्रैड रॉकेट्स, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट्स, एंटी-टैंक माइंस, आर्टिलरी म्यूनिशन और ऐसे ही अन्य वेपन सिस्टम्स का निर्माण, असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर कंपनी करीब 300 करोड़ रुपये (30,000 लाख रुपये) का पूंजीगत निवेश करने का प्रस्ताव है।

कंपनी का शेयर सुबह 11:25 बजे तक बीएसई पर 2.17% या 5.20 रुपये गिरकर 234 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 2.09% या 5 रुपये गिरकर 234.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी को बैक टू बैक मिले हैं कई ऑर्डर

बीते 2 जनवरी को कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि उसे एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) द्वारा ₹257.89 करोड़ के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोलीदाता (L1) घोषित किया गया है। यह ऑर्डर कंपनी को 18 महीनों के अंदर पूरा करना है।

इससे पहले 1 जनवरी को कंपनी ने बताया था कि उसकी सहायक कंपनी Apollo Defense Industries Private Limited ने अपने सामान्य बिजनेस वर्क के तहत एक निजी कंपनी के साथ ₹150 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए एक एग्रीमेंट किया है। यह समझौता कंपनी के कारोबार के विस्तार और ऑर्डर बुक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।