एनबीएफसी सेक्टर की स्मॉल-कैप कंपनी के शेयर में हलचल, डिबेंचर रिडेम्पशन की दी जानकारी - Details

कंपनी ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने कॉल ऑप्शन का उपयोग करते हुए सीरीज PDL-09-2023 के तहत जारी कुल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) में से 10 अनसिक्योर्ड, अनलिस्टेड, रिडीमेबल NCDs का आंशिक रूप से रिडेम्पशन किया है।

Delhi,UPDATED: Jan 20, 2026 10:51 IST

एनबीएफसी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) के शेयर में आज हलचल देखने को मिल रही है। स्टॉक आज सुबह 10:43 बजे तक बीएसई पर 1.91% या 0.64 रुपये गिरकर 32.89 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और 1.49% या 0.50 रुपये टूटकर 2.96 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

दरअसल कंपनी ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने कॉल ऑप्शन का उपयोग करते हुए सीरीज PDL-09-2023 के तहत जारी कुल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) में से 10 अनसिक्योर्ड, अनलिस्टेड, रिडीमेबल NCDs का आंशिक रूप से रिडेम्पशन किया है। इस रिडेम्पशन की कुल राशि 1 करोड़ रुपये है। इन NCDs की वास्तविक परिपक्वता (मैच्योरिटी) तिथि 02 सितंबर 2033 है।

अलग-अलग सेक्टर में रणनीतिक पार्टनरशिप कर रही है कंपनी

हाल ही में कंपनी ने बताया था कि उसका फोकस छोटे उद्यमियों, स्वरोजगार करने वालों और माइक्रो बिजनेस को आसान और सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने पर है, ताकि शहरों और गांवों दोनों जगह आजीविका के मौके बढ़ें।

फाइलिंग के मुताबिक, हेल्थकेयर और एजुकेशन सेक्टर में पैसालो डिजिटल ने सेमा मार्ट हेल्थ, एडू सॉफ्ट और ट्रुविक हेल्थ जैसी कंपनियों के साथ मिलकर क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और शिक्षण संस्थानों को जरूरी उपकरण खरीदने के लिए फाइनेंस सपोर्ट दिया है।

एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी ने मशियो, दशमेश, शक्तिमान, प्रीत ट्रैक्टर्स और अपोलो ट्रैक्टर्स जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी कर किसानों और एग्री-उद्यमियों को मशीनरी और उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है।

इसके अलावा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के लिए भी पैसालो डिजिटल ने कई बड़ी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी का कहना है कि वो इन पहलों के जरिए कंपनी छोटे कारोबारियों और ग्रामीण उद्यमों को टिकाऊ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
