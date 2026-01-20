scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने लिया बड़ा फैसला! 500 करोड़ रुपये के लोन-निवेश को मिली हरी झंडी

इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने लिया बड़ा फैसला! 500 करोड़ रुपये के लोन-निवेश को मिली हरी झंडी

इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी के बोर्ड ने कंपनी की ग्रोथ प्लान के तहत अपनी सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और अन्य अनुमत इकाइयों को सपोर्ट करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत 500 करोड़ रुपये तक लोन देने, निवेश करने, गारंटी देने या सिक्योरिटी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 20, 2026 11:05 IST

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सेलेकोर गैजेट्स लिमिटेड (Cellecor Gadgets Limited) ने अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी के बोर्ड ने कंपनी की ग्रोथ प्लान के तहत अपनी सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और अन्य अनुमत इकाइयों को सपोर्ट करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत 500 करोड़ रुपये तक लोन देने, निवेश करने, गारंटी देने या सिक्योरिटी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, धारा 188 के तहत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की सीमा को चालू वित्त वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये और अगले वित्त वर्ष के लिए 1,500 करोड़ रुपये तक तय करने की भी मंजूरी दी गई।

इन प्रस्तावों पर सदस्यों की मंजूरी लेने के लिए कंपनी एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) आयोजित करेगी, जो बुधवार, 11 फरवरी 2026 को दोपहर 2:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियो-विजुअल माध्यम से होगी। फाइलिंग के मुताबिक बोर्ड ने EGM का ड्राफ्ट नोटिस मंजूर करते हुए संबंधित निदेशक/केएमपी को इसे जारी करने का अधिकार दिया है। 

हाल ही में यूके में बनाई थी नई सब्सिडियरी

कंपनी ने हाल ही में अपने फाइलिंग में बताया कि यूनाइटेड किंगडम (UK) में कंपनी की एक नई पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (Wholly Owned Subsidiary) के गठन को इंग्लैंड और वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही रजिस्ट्रार ने 'Cellecor Gadgets Europe Limited' नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेटर भी जारी कर दिया है और इस नई सहायक कंपनी की इन्कॉरपोरेशन की तारीख 16 जनवरी 2026 है।

Cellecor Gadgets Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 11 बजे तक 1.82% या 0.50 रुपये गिरकर 26.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jan 20, 2026