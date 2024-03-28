Swiggy के IPO से जुड़ी तमाम जानकारियां

जहां एक तरफ Zomato का स्टॉक आय दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 138 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी के फाउंडर दावा कर रहे हैं कि जोमैटे की सब्सिडयरी ब्लिंकिट एक साल में जोमैटो से डबल हो जाएगी। आप कहेंगे बात तो Swiggy की होनी चाहिए फिर जोमैटो क्यों? Swiggy के IPO से जुड़ी तमाम डिटेल्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। उससे पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। जोमैटो और स्विगी के बीच कंपिटिशन में जोमैटो के साथ स्विगी का फासला थोड़ा कम हुआ है । अमेरिकी मनी मैनेजर फर्म Baron Capital ने स्विगी के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी की है। उसने स्विगी में अपनी हिस्सेदारी की वैल्यू को बढ़ाकर 87.2 मिलियन डॉलर कर दिया है। Baron Capital के जरिए अपनी हिस्सेदारी की वैल्यूएशन में बढ़ोतरी से इनडायरेक्ट तरीके से स्विगी के वैल्यूएशन में भी इजाफा हुआ है। अब कंपनी की वैल्यू 12.16 बिलियन डॉलर के पार चली गई है।

advertisement

अब बात करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी की। Swiggy का IPO कब आ रहा है? शायद इस सवाल का जवाब मिल गया है।

Swiggy इस साल लिस्टिंग का प्लान बना रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म मई तक आईपीओ के लिए डॉक्युमेंट फाइल करेगी और त्योहारी सीजन के आसपास कंपनी का IPO आएगा। Entrackr की रिपोर्ट के मुताबिक स्विगी की वैल्युएशन 12-15 अरब डॉलर के बीच हो सकती है। यहां पर सवाल उठता है कि एग्जैक्ट कब के आसपास स्विगी का आईपीओ आ सकता है। तो इस साल की दूसरी छमाही में आ सकता है। इस साल 6 महीने के बाद ये IPO आ सकता है। इसमें कहा गया है कि स्विगी संभावित सेकेंडरी ट्रांजेक्शन में अपना आखिरी प्राइमरी वैल्युएशन तलाशेगी।

Also Read: CDSL Share News: क्यों गिर रहा है ये शेयर?

युनिट इकोनॉमिक्स

अब आईपीओ से पहले स्विगी अपनी युनिट इकोनॉमिक्स में सुधार करने की कोशिश कर रही है। Entrackr की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी कारोबारी साल 2024 में साल-दर-साल लगातार 25% से 30% की ग्रोथ हासिल करती दिख रही है। कारोबारी साल 2024 के पहले 9 महीनों के दौरान स्विगी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 5,476 करोड़ रुपए था। कारोबारी साल 2023 में 8,265 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया और पिछले कारोबारी साल में 6,623 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. फूड डिलीवरी बिजनेस कुल ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 82.65 प्रतिशत, जो कि करीब 4,526 करोड़ रुपए था। बाकी इनकम स्विगी इंस्टामार्ट से आई। खबरों की मानें तो कंपनी का फोकस प्रॉफिटेबल बनने पर है और इसके लिए उसने अपने EBITDA मार्जिन में सुधार किया है।