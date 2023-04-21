scorecardresearch
HCLTech Result: HCLTech के नतीजों के बाद कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

IT सर्विसेज की दिग्गज कंपनी एचसीएलटेक ( HCL Tech) वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए अपने 85% कर्मचारियों को वेरियेबल पे ( Variable Pay) देगी, कंपनी ने गुरुवार को अपनी आय कॉल में घोषणा की।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2023 10:55 IST
HCL 85% कर्मचारियों को वेरियेबल पे ( Variable Pay) देगी

गुरुवार को तिमाही कॉन कॉल के दौरान, HCLTech के अधिकारी (CPO) राम सुंदरराजन ने कहा कि Q4 FY23 के लिए Variable Pay पिछली तिमाहियों के समान होगा जहां कंपनी ने अपने 85% कर्मचारियों को Variable Pay दिया था।

HCL TECH

गुरुवार को, इस आईटी कंपनी ने मार्च तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 10.80 प्रतिशत सालाना (YoY) की वृद्धि के साथ 3,983 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 3,593 करोड़ रुपये थी।इसके अलावा, कंपनी ने तिमाही के लिए शुद्ध बिक्री में 17.70% की वृद्धि के साथ 26,060 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। यह पिछले साल की इसी तिमाही में 22,597 करोड़ रुपये की बिक्री के मुकाबले है।

Also Read: क्या Infosys के निवेशकों को स्टॉक में गिरावट की चिंता करनी चाहिए?

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 14,851 करोड़ रुपये पर आ गया, जो 10% की वृद्धि के साथ आय प्रति शेयर (EPS) 54.79 रुपये पर आ गया। कंपनी ने तिमाही के लिए प्रति शेयर 18 रुपये का Dividend भी घोषित किया।

अच्छी संख्या के बावजूद, कंपनी ने नोट किया कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए गाइडेंस कंजरवेटिव होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
