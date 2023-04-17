क्या Infosys के निवेशकों को स्टॉक में गिरावट की चिंता करनी चाहिए?
म्युचुअल फंड निवेशकों को सोमवार के कारोबार में झटका लगा क्योंकि मार्च तिमाही के नतीजों के बाद Infosys के शेयरों में लगभग 10 फीसदी की गिरावट आई। खराब नतीजों के बाद Infosys के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। लेकिन इस गिरावट के बाद अब आम निवेशकों के अलावा उन म्युचुअल फंड्स की भी चिंता बढ़ गई है जिनकी होल्डिंग में Infosys के शेयर हैं।
नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, MBI म्यूचुअल फंड के पास 31 मार्च तक 23,291 करोड़ रुपये के Infosys के 16.31 करोड़ शेयर थे। इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल फंड था, जिसके पास 13,291 करोड़ रुपये के 9.31 करोड़ शेयर थे। HDFC म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, Aditya Birla Son Life MF, मिराए म्यूचुअल फंड, Nippon India म्यूचुअल फंड, Kotak म्यूचुअल फंड, Axis म्यूचुअल फंड और Canara रोबेको एमएफ म्यूचुअल फंड के पास भी Infosys के शेयर हैं।
इस गिरावट के बाद कई ब्रोकरेज हाऊस ने Infosys को लेकर अपने टारगेट रिवाइज किए हैं। Sharekhan ने कहा है कि कमजोर तिमाही आंकड़ों और अनिश्चितता को देखते हुए हमें उम्मीद है कि यह शेयर कमजोर प्रदर्शन करेगा। अब हम FY23-25 में 3.7% और 5.4% बिक्री और PAT CAGR की उम्मीद करते हैं। इसलिए, हम स्टॉक को 1,500 रुपये के संशोधित मूल्य लक्ष्य के साथ रखने के लिए डाउनग्रेड करते हैं।