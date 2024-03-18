scorecardresearch
Adani Group Stocks Today: अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स में गिरावट क्यों आई?

Ankur Tyagi
New delhi,UPDATED: Mar 18, 2024 12:12 IST
adani

सोमवार को कारोबारी सत्र के दौरान अदानी समूह के शेयरों में 8 प्रतिशत तक की गिरावट आई। अब खबर आई है कि  अमेरिका भारतीय समूह के संस्थापक गौतम अदानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संभावित रिश्वतखोरी को लेकर अदानी समूह और संस्थापक की जांच कर रहा है। अडाणी समूह की सभी 10 सूचीबद्ध इकाइयां लाल निशान में देखी गईं।

नई एजेंसी ब्लूमबर्ग ने इस मामले में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अडानी समूह, या गौतम अडानी सहित समूह से जुड़े लोग, एक ऊर्जा परियोजना में फेवर लेने के लिए भारत में अधिकारियों को कथित पेमेंट करने में शामिल थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और वाशिंगटन में न्याय विभाग की धोखाधड़ी इकाई जांच का काम संभाल रही है और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एज़्योर पावर ग्लोबल पर भी नजर रख रही है। अपनी सफाई में अडानी ग्रुप ने ब्लूमबर्ग से कहा कि उन्हें अपने चेयरमैन के खिलाफ किसी जांच की जानकारी नहीं है।

अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर सोमवार को 8 प्रतिशत गिरकर 1749.75 रुपये पर आ गए, जिसका बाजार मूल्यांकन 3 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया। 

अदानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सोमवार को 5 फीसदी गिरकर 2976 रुपये पर आ गई, क्योंकि इसका बाजार पूंजीकरण 3.5 लाख करोड़ रुपये से नीचे फिसल गया। पिछले कारोबारी सत्र में शेयर 3,132.50 रुपये पर बंद हुआ था। अदाणी समूह की एक अन्य ब्लू-चिप अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन 4.23 प्रतिशत गिरकर 1228.30 रुपये पर आ गया, जबकि शुक्रवार को यह 1,282.60 रुपये पर बंद हुआ था।

शुरुआती टिक पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड लगभग 6.95 प्रतिशत गिरकर 972.05 रुपये पर आ गया, जबकि अदानी पावर लिमिटेड 4.4 प्रतिशत गिरकर 508 रुपये पर आ गया। उनका कुल बाजार पूंजीकरण क्रमशः 1.15 लाख करोड़ रुपये और 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। अडानी विल्मर 2.96 फीसदी गिरकर 334.25 रुपये पर था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
