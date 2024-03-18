जानिए कौन हैं सबसे ज्यादा चुनावी चंदा देने वाले सैंटियागो मार्टिन?

लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के ठीक अगले द‍िन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्‍टेट बैंक ऑफ इंड‍िया से इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्राप्‍त ताजा जानकारी के डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये डेटा आयोग ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था। चुनाव आयोग की बेवसाइट पर डाटा सार्वजनिक होने के बाद एक के बाद एक दिलचस्प जानकारियां सामने आ रही हैं।

चुनाव आयोग के मुताबिक, फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने सबसे अधिक 1368 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। वहीं दूसरे स्थान है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसने 980 करोड़ रुपये चुनावी दान में दिए हैं। यहां तक के फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के जरिए तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK को 656 करोड़ रुपये का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। क्या आपको पता है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज किसकी कंपनी है? इस कंपनी के मालिंक है सैंटियागो मार्टिन, कौन हैं ये? सैंटियागो मार्टिन की भी दिलचस्प कहानी है। आइये जानते हैं...

लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे जुड़ी दूसरी जानकारियां सामने आ रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी ने कुल 6,986 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं। पार्टी ने 2019-20 में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 1,334 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए हैं। इसके अलावा ओडिशा की सत्ताधारी BJD को 944 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं. वहीं आंध्र की सत्ताधारी पार्टी TDP को 181 करोड़ रुपये का चंदा मिला है।

अब सवाल उठता है कि कौन है लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन?

लॉटरी किंग के नाम से मशहूर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स के फाउंडर का नाम सैंटियागो मार्टिन है, जिसे भारत का लॉटरी किंग भी कहा जाता है. यह कंपनी अभी देश के एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में ऑपरेट कर रही है, जहां लॉटरी कानूनी तौर पर वैध है. फ्यूचर गेमिंग का कारोबार मुख्य रूप से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में फैला हुआ है. दक्षिण भारत में कंपनी मार्टिन कर्नाटक नामक सब्सिडियरी के माध्यम से काम करती है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में मार्टिन सिक्किम लॉटरी सब्सिडियरी के जरिए चलती है। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, वह अभी देश के 13 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में काम कर रही है. उसके पास 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं. कंपनी नागालैंड और सिक्किम में डियर लॉटरी की अकेली डिस्ट्रिब्यूटर है। इसकी स्थापना साल 1991 में हुई थी और इससे पहेल मार्टिन लॉटरी एजेंसीस लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता था।

दरअसल फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने 12 अप्रैल 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच 1368 करोड़ रुपये का दान दिया था। फर्म की वेबसाइट के मुताबिक मार्टिन ने 13 साल की उम्र में ही लॉटरी व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाई थी। पूरे भारत में लॉटरी के खरीददारों और विक्रेताओं का एक विशाल नेटवर्क को सुरक्षित तरीके से खड़ा करने में सैंटियागो मार्टिन कामयाब रहे हैं।