Adani Group के शेयरों में आज 14% तक की तेजी, सभी 10 शेयरों में बढ़त

शुक्रवार के कारोबारी सत्र के दौरान अडानी समूह के शेयरों में तेजी देखने को मिली, क्योंकि गौतम अडानी के समूह की सूचीबद्ध इकाइयों में दिन के दौरान 14 प्रतिशत तक की तेजी आई। इंट्रा-डे आधार पर, शुक्रवार को ट्रेडिंग सत्र के दौरान अडानी समूह से संबंधित शेयरों में 14 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, लेकिन सत्र के समाप्त होने के साथ ही उन्होंने अपनी बढ़त खो दी। हालांकि, अडानी समूह की सभी 10 सूचीबद्ध कंपनियों ने दिन के लिए अच्छा लाभ दर्ज करने में कामयाबी हासिल की।

बाजार पूंजीकरण 3.11 लाख करोड़ रुपये रहा।

Adani समूह की प्रमुख कंपनी Adani Enterprises Limited का शेयर आज 7% बढ़कर 3416.75 रुपये पर बंद हुआ, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण करीब 3.9 लाख करोड़ रुपये रहा। अडानी समूह की एक अन्य प्रमुख कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का शेयर इंट्रा-डे आधार पर 5% चढ़ा, लेकिन अंत में 4% की बढ़त के साथ 1,440 रुपये पर बंद हुआ, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण 3.11 लाख करोड़ रुपये रहा।

अडानी टोटल गैस लिमिटेड

Adani Power Limited, जो दिन भर में 14% से अधिक चढ़ गया, अंततः 9% की बढ़त के साथ 759.80 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी ने 3 लाख करोड़ रुपये के एमकैप को पार कर लिया। अडानी टोटल गैस लिमिटेड शुक्रवार को 9% बढ़कर 1,044.50 रुपये पर बंद हुआ, जो सत्र के दौरान 11% बढ़ा। कंपनी का कुल मूल्यांकन दिन के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा।

अडानी विल्मर लिमिटेड

Adani Wilmar Limited 3% से अधिक बढ़कर 354.90 रुपये पर पहुंच गया, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसे पहले अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 2% से अधिक बढ़कर क्रमशः 1,917.35 रुपये और 1,120 रुपये पर पहुंच गया। अधिग्रहित संस्थाओं में, न्यू दिल्ली टेलीविज़न (एनडीटीवी) 8% बढ़ा, जबकि अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड 2% से अधिक बढ़े।

QIP रूट के जरिए 16,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को मंजूरी

इस सप्ताह की शुरुआत में, अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने Qualified Institutional Placement (QIP) रूट के जरिए 16,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को मंजूरी दी, जबकि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के निदेशकों ने इसी तरह के माध्यम से 12,500 करोड़ रुपये जुटाने पर सहमति जताई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, प्रमोटर संस्थाओं ने मई 2024 में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ इन संस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई।

