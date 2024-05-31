scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRattan India Stocks Return: चुनावी मौसम में 100-230% रिटर्न देने वाले 9 पेनी स्टॉक

Rattan India Stocks Return: चुनावी मौसम में 100-230% रिटर्न देने वाले 9 पेनी स्टॉक

जोधपुर स्थित नायलॉन और पॉलिएस्टर ग्रैन्यूल्स बनाने वाली कंपनी सनसिटी सिंथेटिक्स के शेयरों में 232% की तेजी आई और यह 7.58 रुपये से बढ़कर 25.17 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: May 31, 2024 18:40 IST
सनसिटी सिंथेटिक्स के शेसनसिटी सिंथेटिक्स के शेयरों में 232 प्रतिशत की तेजी यरों में 232 प्रतिशत की तेजी
सनसिटी सिंथेटिक्स के शेयरों में 232 प्रतिशत की तेजी

चुनावी मौसम में हेल्दी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड के शेयरों में 4.90 रुपये प्रति शेयर से लेकर 17.28 रुपये प्रति शेयर तक 252 फीसदी का उछाल आया है। इस महीने की शुरुआत में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर, हेल्दी लाइफ एग्रीटेक ने कहा कि उसके पास ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है जिसे एक्सचेंजों को बताना जरूरी हो, जिसका उसके शेयरों की कीमत पर असर हो। कंपनी का मानना है कि कंपनी के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव पूरी तरह से बाजार की स्थितियों के कारण है और यह बाजार द्वारा संचालित है तथा कंपनी का मूल्य में किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव से कोई संबंध नहीं है। यह कंपनी महाराष्ट्र में कच्चे दूध तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र में जीवित चिकन और कृषि उत्पादों के व्यापार में लगी हुई है।

advertisement

Also Read: Adani Group 3.5 अरब डॉलर का फंड जुटाएगा, Adani Ent QIP के जरिए 16,600 करोड़ रुपये जुटाएगा

सनसिटी सिंथेटिक्स के शेयरों में 232% की तेजी

जोधपुर स्थित Nylon and Polyester Granules बनाने वाली कंपनी सनसिटी सिंथेटिक्स के शेयरों में 232% की तेजी आई और यह 7.58 रुपये से बढ़कर 25.17 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हाल ही में सुश्री सुमिता मिश्रा नामक एक खरीदार ने सार्वजनिक शेयरधारकों से 12,85,908 शेयरों के अधिग्रहण के लिए एक खुली पेशकश की, जो सनसिटी सिंथेटिक्स की वोटिंग शेयर पूंजी का 26% है, जिसकी पेशकश कीमत 7 रुपये प्रति शेयर है।

Also Watch: Reliance का स्टॉक है आपके पोर्टफोलियों में तो पढ़िए बड़ी ख़बर

छह सप्ताह की अवधि में 160% की वृद्धि

Franklin Industries Limited के शेयरों में छह सप्ताह की अवधि में 160% की वृद्धि हुई है। कंपनी ने राइट इश्यू के लिए रिकॉर्ड तिथि 13 मई तय की थी, जिस पर काम चल रहा है। 24 मई को खुला यह इश्यू 11 जून को समाप्त होगा। JYOTHI INFRAVENTURES LTD ने मार्च तिमाही में शून्य बिक्री और 1.87 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन घाटा दर्ज किया। फिर भी 19 अप्रैल से शेयर में 147% की बढ़ोतरी हुई।

रतनइंडिया पावर लिमिटेड

मर्करी ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, रतनइंडिया पावर लिमिटेड, कोठारी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईस्ट्रीट नेटवर्क लिमिटेड और रोलाटेनर्स लिमिटेड के शेयरों में इस अवधि के दौरान 100-146% की तेजी देखी गई। रतनइंडिया पावर लिमिटेड को छोड़कर, जिसका बाजार पूंजीकरण 10,000 करोड़ रुपये के करीब है, अन्य सभी माइक्रोकैप/एसएमई थे, जिनका बाजार पूंजीकरण 115 करोड़ रुपये से अधिक नहीं था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 31, 2024