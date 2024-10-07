scorecardresearch
Adani Group की अब इस कम्पनी पर नजर, 10,000 करोड़ रुपये में नई शॉपिंग का प्लान

देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अदाणी अपने कारोबार का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जिन भी सेक्टर्स में अदाणी ग्रुप का वजूद है, वहां वो अपनी पोजिशन मज़बूत करने की ओर अग्रसर है। अब गौतम अदाणी फिर एक बार बड़ा क़दम उठाने जा रहे हैं, जिससे सीमेंट सेक्टर में ग्रुप का दबदबा बढ़ जाएगा ।अदाणी के इस फ़ैसले से सीमेंट सेक्टर में क्या होगा? आइए जानते हैं।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2024 18:22 IST

ताज़ा मामला ये है कि अदाणी ग्रुप अपने सीमेंट बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एक और सीमेंट कंपनी को ख़रीदने पर विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की ये डील 1.2 अरब डॉलर में हो सकती है। और अगर अदाणी ग्रुप ये डील करने में सफल हो जाता है तो इससे इंडस्ट्री में चल रही कंसोलिडेशन की रेस और तेज़ हो जाएगी।

अब आईए जानते हैं कौनसी कंपनी के साथ अदाणी ग्रुप ये नई डील करने का विचार कर रहा है।

जर्मनी की कंपनी हीडलबर्ग दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादकों में से एक है , जिसकी मौजूदगी 50 देशों में है। हीडलबर्ग सीमेंट की मार्केट पोज़ीशनिंग पर नज़र डालते हैं, कंपनी की भारतीय यूनिट का मार्केट कैप 4,957 करोड़ रुपये है और इसमें 69.39% हिस्सेदारी मूल कंपनी की है।

सूत्रों के मुताबिक हीडलबर्ग हेडक्वार्टर के एक सीनियर अधिकारी अदाणी ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं। हीडलबर्ग का दावा है कि उसकी क्षमता लगभग 14 मिलियन टन है लेकिन यह कम हो सकती है, जिससे वैल्यूएशन में फेरबदल हो सकते हैं।

सूत्रों की मानें तो अदाणी ग्रुप और हीडलबर्ग मैटेरियल्स के भारत में सीमेंट कारोबार को खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। इस डील की अगुवाई अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स करेगी, अदाणी ग्रुप हिडलबर्ग इंडिया को 10,000 करोड़ में ख़रीद सकता है।

बता दें कि अल्ट्राटेक देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपीन और ये अपनी नंबर 1 पोजीशन को बनाए रखने के लिए लगातार सीमेंट कंपनियों के अधिग्रहण कर रही है। वहीं अदाणी ग्रुप देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है। जैसे ही ये ख़बर आई कि अदाणी ग्रुप हीडलबर्ग को खरीदाने पर विचार कर रहा है, तो कंपनी के शेयर बाज़ार में चढ़ गए। सोमवार के कारोबारी सत्र में कंपनी का शेयर 18% तक चढ़ा जिसके साथ ही इसने 52 वीक का नया हाई भी बना लिया। कंपनी का शेयर बीते 5 दिन में 6%, 1 महीने में लगभग 3% , 6 महीने में 12.16% और 1 साल में 24% तक की तेज़ी आई है।

अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में इस डील का क्या होता है? अगर डील सफल हो जाती है तो अदाणी ग्रुप के लिए एक पॉज़िटीव ख़बर होगी जिससे सीमेंट सेक्टर में ग्रुप का दबदबा बढ़ेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 7, 2024