Adani Green ने 250 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना चालू की, स्टॉक में तेजी

बीएसई को दी गई सूचना में कहा गया है, "इस संयंत्र में भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली तटीय पवन टर्बाइन है, जिसकी क्षमता 5.2 मेगावाट है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 24, 2024 14:00 IST
अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फोर्टी वन लिमिटेड - ने बुधवार को गुजरात के खावड़ा में 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना चालू करने की घोषणा की।

बीएसई को दी गई सूचना में कहा गया है, "इस संयंत्र में भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली तटीय पवन टर्बाइन है, जिसकी क्षमता 5.2 मेगावाट है। इस विकास के साथ, खावड़ा में कुल परिचालन क्षमता 2,250 मेगावाट हो गई है।"

इस खबर के बाद अदानी ग्रीन के शेयर 1.87 प्रतिशत बढ़कर 1,749.95 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। पिछली बार शेयर 1.32 प्रतिशत बढ़कर 1,740.65 रुपये पर कारोबार करते हुए देखा गया था। इस कीमत पर, यह साल-दर-साल (YTD) आधार पर 8.90 प्रतिशत चढ़ा है।

काउंटर का 14-दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 42.73 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है।

कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 498.39 नकारात्मक है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 36.30 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) (-)3.45 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न (-)7.28 रहा।

जून 2024 तक प्रमोटरों के पास कंपनी में 57.52 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
