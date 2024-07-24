बजट 2024 का असर: ITC के शेयरों ने पहली बार 500 रुपये का आंकड़ा पार किया

केंद्रीय बजट 2024 के एक दिन बाद बुधवार को ITC के शेयरों ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। बजट में तंबाकू कर में कोई बढ़ोतरी नहीं होने की वजह से ITC के शेयरों ने पहली बार इंट्रा डे में 500 रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया। ITC को सिगरेट से ज़्यादातर रेवेन्यू मिलता है। बीएसई पर ITC के शेयर 492.05 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 3.76% बढ़कर 510.60 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए। FMCG फर्म के कुल 9.94 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 50.04 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 6.21 लाख करोड़ रुपये हो गया। 12 मार्च 2024 को शेयर 399.30 रुपये के अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने कहा कि कृषि सरकार का प्रमुख एजेंडा है और नीतियां बनाते समय उत्पादकता और लचीलापन पर ध्यान दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट में ग्रामीण आवंटन में 12% की वृद्धि की है। ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने 535 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ आईटीसी पर कवरेज शुरू किया है। कंपनी के सिगरेट व्यवसाय में अभी भी वृद्धि की अधिक गुंजाइश है, जबकि उसने इसे "आउटपरफॉर्म" रेटिंग दी है।

मैक्वेरी के नोट के अनुसार, आईटीसी की गैर-सिगरेट ब्याज और कर से पहले की कमाई (ईबीआईटी) अगले 10 वर्षों में कंपनी के समग्र ईबीआईटी के वर्तमान स्तर 20% से बढ़कर 35% से 40% हो सकती है।

जेफरीज ने भी स्टॉक को "होल्ड" से अपग्रेड करके "खरीदें" कर दिया है तथा इसका लक्ष्य मूल्य 435 रुपये से बढ़ाकर 585 रुपये कर दिया है।