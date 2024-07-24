जुलाई में निजी सेक्टर की गतिविधि बढ़कर तीन महीने के उच्चतम स्तर 61.4 पर पहुंच गई: PMI डेटा 

भारत में निजी क्षेत्र की गतिविधियों में जुलाई में तीन महीने की उच्चतम वृद्धि देखी गई, जब एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स 61.4 पर पहुंच गया, जो पिछले महीने 60.9 था। यह आंकड़ा 24 जुलाई को जारी प्रारंभिक डेटा के अनुसार है। यह 50 के स्तर से ऊपर है, जो विस्तार और संकुचन के बीच का अंतर बताता है, और यह लगातार 36 महीने से ऊपर बना हुआ है।

प्राइवेट सेक्टर की गतिविधियों में बढ़ोतरी

जुलाई में निजी क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि का मुख्य कारण मजबूत मांग है, विशेष रूप से सेवाओं के क्षेत्र में। जून में, यह गतिविधि मई के पांच महीने के न्यूनतम स्तर 60.5 से बढ़कर 60.9 पर पहुंच गई थी। इस वृद्धि में विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में गतिविधियों में सुधार देखा गया। सेवाओं का पीएमआई जून में 60.5 से बढ़कर 60.2 हो गया, जबकि विनिर्माण पीएमआई 58.3 से बढ़कर 57.5 पर पहुंच गया। यह दर्शाता है कि दोनों क्षेत्रों में गतिविधियों में सुधार हुआ है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।

इकोनॉमिक आउटलुक

एनसीएईआर-एनएसईआर सर्वेक्षण के अनुसार, पहले तिमाही में गतिविधियों की स्थिति पिछले तिमाही की तुलना में बेहतर रहने की संभावना है। भविष्य के लिए दृष्टिकोण भी बेहतर हुआ है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने विकास की भविष्यवाणी को 7 प्रतिशत के करीब या उससे अधिक बढ़ा दिया है।

रोज़गार में बढ़ोतरी

जून में पीएमआई ने रोजगार में वृद्धि का भी संकेत दिया। सरकार ने 23 जुलाई को अपने बजट में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में नौकरी सृजन को बढ़ावा देना है। यह कदम रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब निजी क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है।

इस प्रकार, जुलाई में भारत में निजी क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि, रोजगार सृजन, और आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार, सभी संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स की वृद्धि और सेवाओं तथा विनिर्माण के क्षेत्रों में सुधार, यह दर्शाते हैं कि भारतीय व्यवसायों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे भविष्य के लिए अधिक आशावादी हैं।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था में न केवल स्थिरता है, बल्कि यह विकास की ओर भी अग्रसर है, जो आने वाले समय में और भी बेहतर परिणाम दे सकता है।

