Adani Enterprises के शेयरों में गिरावट, आगे क्या होगा?

Newsशेयर बाज़ारAdani Enterprises के शेयरों में गिरावट, आगे क्या होगा?

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में अब तक अदानी समूह की दस सूचीबद्ध कंपनियों ने करीब 52,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप खो दिया। इससे पहले फरवरी में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट आई थी।

DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jun 23, 2023 16:01 IST
शुक्रवार के कारोबारी सत्र में अब तक Adani Group की दस सूचीबद्ध कंपनियों ने करीब 52,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप खो दिया। इससे पहले फरवरी में आई Hindenburg की रिपोर्ट की वजह से अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट आई थी। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी इस साल की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह द्वारा अमेरिकी निवेशकों को दिए गए अभ्यावेदन पर गौर कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने हाल के महीनों में समूह में बड़ी हिस्सेदारी वाले संस्थागत निवेशकों को पूछताछ भेजी है।

advertisement

अदानी एंटरप्राइजेज के अलावा, अदानी पोर्ट्स और अन्य समूह कंपनियों के शेयर 3-7% के बीच नीचे हैं। एक्सचेंजों को एक अलग घोषणा में, अदानी एंटरप्राइजेज ने कहा कि EdgeConneX के साथ उसके 50-50 संयुक्त उद्यम, जिसे AdaniConneX कहा जाता है, नोएडा और चेन्नई में 67 मेगावाट के अपने निर्माणाधीन डेटा सेंटर पोर्टफोलियो को वित्तपोषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों की भागीदारी के साथ 213 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा ली है। आईएनजी बैंक एन.वी., मिजुहो बैंक लिमिटेड, एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, नैटिक्सिस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने इस सुविधा के लिए प्रतिबद्धता जताई है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 23, 2023