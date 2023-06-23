Eros International के शेयर की कीमत 17% से अधिक गिरी, 52 हफ्ते के निचले स्तर पर स्टॉक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा एक मामले में कंपनी के प्रमोटरों, एमडी Sunil Arjan Lulla और सीईओ Pradeep Kumar Dwivedi को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने के बाद शुक्रवार के कारोबारी सत्र में Eros International Media के शेयर की कीमत 17% से अधिक गिर गई। सेबी की रिपोर्ट में कथित फंड डायवर्जन की बात कही गई है। बीएसई पर इरोज़ इंटरनेशनल मीडिया के शेयर इंट्राडे के निचले स्तर ₹21.08 पर खुले। इसके अलावा, गुरुवार को सेबी के अंतरिम फैसले के अनुसार, लुला और द्विवेदी को अगले आदेश जारी होने तक इरोस इंटरनेशनल या उसकी सहायक कंपनियों सहित किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर काम करने से रोक दिया गया है।

बाजार नियामक ने इरोस इंटरनेशनल और इसके दो शीर्ष अधिकारियों के अलावा दो प्रमोटर संस्थाओं, इरोस वर्ल्डवाइड एफजेड एलएलसी और इरोस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा रेग्युलेटर ने सिफारिश की है कि बीएसई-सूचीबद्ध तीन कंपनियों के खातों की समीक्षा के लिए एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया जाए। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक थिंकिंक पिक्चर्ज़ लिमिटेड, मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड, और स्पाइसी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लिमिटेड , ये सभी इरोज़ के धन के कथित दुरुपयोग के लिए माध्यम के रूप में काम करते प्रतीत होते हैं। सेबी ने अपने 53 पन्नों के आदेश में कहा कि कंपनी के बही-खातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और ये इसकी वित्तीय स्थिति की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर पेश नहीं करते हैं।