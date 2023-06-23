Brightcom Group के शेयरों में 2 दिनों में 10% की गिरावट, एक महीने में स्टॉक 92% बढ़ा?
ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट जारी रही। लगातार दो सत्रों में शेयर में 9.72 फीसदी की गिरावट आई है।इस महीने की शुरुआत में, बाजार नियामक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप और उसके प्रमोटरों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद शेयर में भारी गिरावट आई थी लेकिन फिर से रिकवरी भी देखने को मिली है।
अनजान लोगों के लिए, शेयरहोल्डिंग पैटर्न की अनियमित और गलत फाइलिंग की चिंताओं को लेकर ब्राइटकॉम बाजार नियामक सेबी की जांच के दायरे में है। इस संबंध में कंपनी पहले भी एक लंबा स्पष्टीकरण जारी कर चुकी है। बीएसई और एनएसई ने ब्राइटकॉम ग्रुप की प्रतिभूतियों को ASM (अतिरिक्त निगरानी उपाय) ढांचे के तहत रखा है। फिलहाल शेयर 50-डीएमए (डे मूविंग एवरेज) से ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन कम वॉल्यूम के साथ 200-डीएमए से नीचे कारोबार कर रहा है।