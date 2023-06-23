Brightcom Group के शेयरों में 2 दिनों में 10% की गिरावट, एक महीने में स्टॉक 92% बढ़ा?

scorecardresearch
ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट जारी रही। लगातार दो सत्रों में शेयर में 9.72 फीसदी की गिरावट आई है।इस महीने की शुरुआत में, बाजार नियामक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप और उसके प्रमोटरों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद शेयर में भारी गिरावट आई थी लेकिन फिर से रिकवरी भी देखने को मिली है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 23, 2023 14:24 IST
Brightcom Group Limited के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट जारी रही।  लगातार दो सत्रों में शेयर में 9.72 फीसदी की गिरावट आई है। इस महीने की शुरुआत में, बाजार नियामक SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप और उसके प्रमोटरों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद शेयर में भारी गिरावट आई थी लेकिन फिर से रिकवरी भी देखने को मिली है।

Also Read: 13 रुपये से 161 रुपये, रेलवे का यह स्टॉक तीन साल में मल्टीबैगर बन गया,आठ दिनों में 21% बढ़ गया

अनजान लोगों के लिए, शेयरहोल्डिंग पैटर्न की अनियमित और गलत फाइलिंग की चिंताओं को लेकर ब्राइटकॉम बाजार नियामक सेबी की जांच के दायरे में है। इस संबंध में कंपनी पहले भी एक लंबा स्पष्टीकरण जारी कर चुकी है। बीएसई और एनएसई ने ब्राइटकॉम ग्रुप की प्रतिभूतियों को ASM (अतिरिक्त निगरानी उपाय) ढांचे के तहत रखा है। फिलहाल शेयर 50-डीएमए (डे मूविंग एवरेज) से ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन कम वॉल्यूम के साथ 200-डीएमए से नीचे कारोबार कर रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 23, 2023