Newsशेयर बाज़ार13 रुपये से 161 रुपये, रेलवे का यह स्टॉक तीन साल में मल्टीबैगर बन गया,आठ दिनों में 21% बढ़ गया

13 रुपये से 161 रुपये, रेलवे का यह स्टॉक तीन साल में मल्टीबैगर बन गया,आठ दिनों में 21% बढ़ गया

मल्टीबैगर जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के शेयरों ने पिछले तीन वर्षों में शानदार रिटर्न दिया है। ये मल्टीबैगर स्टॉक, जो 19 जून, 2020 को 13.13 रुपये पर बंद हुआ, 21 जून, 2023 को बीएसई पर बढ़कर 161.50 रुपये हो गया, जिससे निवेशकों को 1130% का रिटर्न दिया है। अगर तीन साल पहले किसी ने इस शेयर में एक लाख रुपये लगाए तो वो आज 12.30 लाख रुपये में बदल गए हैं।

New Delhi,UPDATED: Jun 22, 2023 16:29 IST
मल्टीबैगर Jupiter Wagons Limited के शेयरों ने पिछले तीन वर्षों में शानदार रिटर्न दिया है। ये मल्टीबैगर स्टॉक, जो 19 जून, 2020 को 13.13 रुपये पर बंद हुआ, 21 जून, 2023 को बीएसई पर बढ़कर 161.50 रुपये हो गया, जिससे निवेशकों को 1130% का रिटर्न दिया है। अगर तीन साल पहले किसी ने इस शेयर में एक लाख रुपये लगाए तो वो आज 12.30 लाख रुपये में बदल गए हैं। ये स्टॉक पिछले आठ सत्रों में 21.24% बढ़ा है। जुपिटर वैगन्स स्टॉक एक साल में 206% बढ़ा है और अकेले 2023 में 64% बढ़ा है। कंपनी के कुल 2.13 लाख शेयरों में आज बीएसई पर 3.38 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 6263 करोड़ रुपये हो गया। 

Also Read: Carlyle द्वारा हिस्सेदारी बिक्री पर Delhivery के शेयरों में 7% का आया उछाल

मौजूदा स्तरों पर ज्यूपिटर वैगन्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 79.2 पर है, जो दर्शाता है कि यह ओवरबॉट क्षेत्र में कारोबार कर रहा है। ज्यूपिटर वैगन्स स्टॉक का एक साल का बीटा 1 है, जो इस अवधि के दौरान औसत अस्थिरता का संकेत देता है। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 184.18% बढ़कर 39.21 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान इसका शुद्ध लाभ 14 करोड़ रुपये था। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में बिक्री 96% बढ़कर 712 करोड़ रुपये हो गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 22, 2023