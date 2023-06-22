Carlyle द्वारा हिस्सेदारी बिक्री पर Delhivery के शेयरों में 7% का आया उछाल

अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म Carlyle द्वारा ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी में 2.53% हिस्सेदारी बेचने की रिपोर्ट पर गुरुवार के शुरुआती कारोबार में एनएसई पर Delhivery के शेयर 7% से अधिक उछल गया। ईटी ने बताया कि इस सौदे से पीई फर्म को 709.5 करोड़ रुपये या 86 मिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है। इस ब्लॉक डील के साथ, कार्लाइल डेल्हीवरी में अपनी पूरी हिस्सेदारी से बाहर निकल जाएगी। ब्लॉक डील के बाद, स्टॉक में खरीदारी की गति बढ़ गई क्योंकि सुबह 9:30 बजे के आसपास एनएसई पर 34.56 लाख से अधिक शेयरों में बदलाव हुआ। सिटीग्रुप ब्लॉक डील का ब्रोकर है। कार्लाइल ने पहली बार 2017 में डेल्हीवरी में 100 मिलियन डॉलर के फंडिंग राउंड में निवेश किया था और बाद में 2019 में सॉफ्टबैंक के नेतृत्व में 395 मिलियन डॉलर के राउंड में अपने निवेश को जोड़ा। डेल्हीवरी मई 2022 में सार्वजनिक हुई, जहां उसने अपने शेयरों की कीमत 487 रुपये रखी थी, प्राथमिक और द्वितीयक स्टॉक बिक्री के मिश्रण से 5,235 करोड़ रुपये जुटाए। आईपीओ के समय, कार्लाइल ने 454 करोड़ रुपये की कीमत पर 9.3 मिलियन शेयर बेचे थे। आईपीओ से पहले कार्लाइल के पास 7.16% हिस्सेदारी थी।

नवंबर 2022 में कार्लाइल ने 607 करोड़ रुपये में 2.5% हिस्सेदारी बेची थी। ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार, स्टॉक वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम 702 रुपये से 44% छूट पर है। यह 3.1 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर कारोबार कर रहा है, जो उद्योग के औसत से नीचे है। यह अपेक्षाकृत अस्थिर रहा है और इसने 1.44 के 1 महीने के बीटा के साथ कारोबार किया है। आज का लाभ लगातार दो सत्रों में गिरावट के बाद आया है जहां स्टॉक 1% से अधिक गिर गया था। रैली ने गति सूचक एमएफआई के 82 तक बढ़ने के साथ मजबूत खरीदारी कार्रवाई को जन्म दिया है, जो दर्शाता है कि स्टॉक ओवरबॉट क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। 70 से ऊपर की संख्या को अधिक खरीदा हुआ माना जाता है।