scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारईवी ऑर्डर की खबर से 5% दौड़ा ये स्मॉल कैप स्टॉक! सिर्फ 6 महीने में दे चुका है 100% से ज्यादा रिटर्न

ईवी ऑर्डर की खबर से 5% दौड़ा ये स्मॉल कैप स्टॉक! सिर्फ 6 महीने में दे चुका है 100% से ज्यादा रिटर्न

कंपनी ने बताया था कि उसकी ग्रुप कंपनी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल का हिस्सा A-1 Sureja Industries को कुल 1,425 यूनिट्स के लिए दो ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर कम गति वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की सप्लाई के लिए हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 20, 2026 12:56 IST

Penny Stock: 1,621.50 करोड़ की मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) के शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। यह तेजी कंपनी को मिले एक बड़े ऑर्डर के बाद आई है।

दरअसल बीते सोमवार को कंपनी ने बताया था कि उसकी ग्रुप कंपनी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल का हिस्सा A-1 Sureja Industries को कुल 1,425 यूनिट्स के लिए दो ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर कम गति वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की सप्लाई के लिए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

पहला ऑर्डर 12 जनवरी 2026 को Zipnova Enterprise LLP से मिला है। इसके तहत 525 लो-स्पीड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की आपूर्ति की जानी है। दूसरा ऑर्डर 14 जनवरी 2026 को Aayushman Engineering ने दिया है, जिसमें 900 लो-स्पीड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की मांग की गई है।

ऑर्डर बुक मजबूत, EV सेगमेंट में पकड़

कंपनी के मुताबिक, ये नए ऑर्डर A-1 Sureja Industries की मौजूदा ऑर्डर बुक को और मजबूत करते हैं। इससे यह भी साफ होता है कि किफायती और लो-स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी के प्रोडक्ट्स को बाजार में अच्छी स्वीकार्यता मिल रही है। 

हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% की

ग्रीन एनर्जी और टिकाऊ मोबिलिटी की ओर बढ़ते रुझान के बीच A-1 Limited ने A-1 Sureja Industries में अपनी हिस्सेदारी 45% से बढ़ाकर 51% कर दी है। यह निवेश ₹100 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यूएशन पर किया गया है। कंपनी EV और उससे जुड़े क्षेत्रों जैसे रिसर्च, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट चार्जिंग पर भी विस्तार की संभावना देख रही है।

बोनस और शेयर स्प्लिट से बढ़ी लिक्विडिटी

हाल ही में A-1 Ltd ने 3:1 बोनस इश्यू पूरा किया है। इसके तहत हर एक शेयर पर तीन बोनस शेयर दिए गए। साथ ही ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को ₹1 फेस वैल्यू के 10 शेयरों में बांटा गया। 

A-1 Limited Share Price

कंपनी का शेयर बीएसई पर दोपहर 12:51 बजे तक 4.91% या 1.65 रुपये चढ़कर 35.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस शेयर ने निवेशकों का पैसा सिर्फ 6 महीने में ही दोगुना करते हुए 111 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 20, 2026