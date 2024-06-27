Quant Mutual Funds के 8 फंड्स ने दिए हैं बेहतरीन रिटर्न्स

फ्रंट-रनिंग के आरोपों से जूझ रहे क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने अपने निवेशकों को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसका सुबूत तो विभिन्न फंड्स के प्रदर्शन से दिख ही रहा है। इनमें से कुल आठ फंड्स ऐसे हैं, जो कि पिछले पांच साल से अपनी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड (QMML AMC) द्वारा प्रबंधित इन फंड्स ने अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिये हैं।

advertisement

Also Read: Reliance Share News: अक्टूबर 2023 के बाद से 38% भाग चुका है रिलायंस

क्वांट के 8 फंड का परफॉर्मेंस में नंबर 1 स्थान

+क्वांट के 8 फंड का परफॉर्मेंस में नंबर 1 स्थान रहा है। इन फंडों में शामिल हैं Quant Small Cap Fund, Quant Infrastructure Fund, Quant Mid Cap Fund, Quant ELSS Tax Saver Fund, Quant Flexi Cap Fund, Quant Active Fund, Quant Large and Mid Cap Fund, और Quant Focused Fund।

डायरेक्ट प्लान में 44.27% और रेगुलर प्लान में 42.64% औसत सालाना रिटर्न

इनमें से Quant Small Cap Fund ने अपने निवेशकों को डायरेक्ट प्लान में 44.27% और रेगुलर प्लान में 42.64% औसत सालाना रिटर्न दिया है। दूसरी ओर, Bank of India Small Cap Fund ने उसी कैटेगरी में डायरेक्ट प्लान में 36.69% और रेगुलर प्लान में 34.40% रिटर्न प्रदान किया है।

निवेशकों को अच्छे रिटर्न

इसी तरह Quant Infrastructure Fund, Quant Mid Cap Fund, Quant ELSS Tax Saver Fund, Quant Flexi Cap Fund, Quant Active Fund, Quant Large and Mid Cap Fund, और Quant Focused Fund ने भी अपने निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए हैं। इन फंडों के बीच में Quant के फंड्स की परफॉर्मेंस में एक स्पष्ट अग्रसर दिख रहा है।

सेबी द्वारा क्वांट के फंड्स

सेबी द्वारा क्वांट के फंड्स के कामकाज पर लगे आरोपों की जांच चल रही है। यह जांच उसी समय हो रही है जब इन फंड्स ने अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिये थे। क्वांट कंपनी के प्रमुख संदीप टंडन ने बताया कि उनके पास पर्याप्त लिक्विडिटी है, जिससे वे इस दबाव को संभाल सकते हैं।