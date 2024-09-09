Kross Limited IPO से जुड़ी 10 बड़ी बातें, ग्रे मार्केट में क्या है स्थिति?

भले ही शेयर बाजार में गिरावट का माहौल हो, लेकिन IPO मार्केट में जमकर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां IPO लेकर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कंपनियां लिस्ट हुई हैं। उनमें से कई को निवेशकों की तरफ से बंपर रिस्पॉन्स मिला है। अब ऐसे में 9 सितंबर को एक और कंपनी का IPO बाजार में दस्तक देने जा रही है। कंपनी का नाम Kross Ltd है। तो ऐसे में 10 खास बातें आपको इस IPO के बारे में जानना चाहिए।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

1) कब आ रहा है IPO?

ये इश्यू 9 सितंबर को खुलकर 11 सितंबर को बंद हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट 12 सितंबर को किया जाएगा और कंपनी के 16 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होने की उम्मीद है।

2) कंपनी का बिजनेस मॉडल?

कंपनी को ट्रेलर एक्सल और सस्पेंशन असेंबली की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में एक्सपर्टिज हासिल है। क्रॉस लिमिटेड की स्थापना 1991 में हुई थी। ये ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखती है। कंपनी के कस्टमर्स भी बड़े-बड़े हैं। जिसके प्रमुख अशोक लीलैंड और टाटा इंटरनेशनल DLT शामिल हैं। इसमें M&HCV और ट्रैक्टर सेगमेंट में प्रमुख ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM), इन OEM के टियर-वन सप्लायर, घरेलू डीलर और इसके ट्रेलर एक्सल और सस्पेंशन बिजनेस से जुड़े फैब्रिकेटर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी, स्वीडन स्थित कंपनी लीक्स फालुन AB जैसे नए कस्टमर्स को आकर्षित किया है, जो कमर्शियल व्हीकल OEM के लिए प्रोपेलर शाफ्ट में विशेषज्ञता रखती है।

3) प्राइस बैंड क्या है?

Kross IPO का प्राइस बैंड 228-240 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। एक एप्लिकेशन के साथ न्यूनतम लॉट साइज 62 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए न्यूनतम निवेश 14,880 रुपये है।

4) IPO का साइज क्या?

कंपनी के 500 करोड़ रुपये के IPO में 250 करोड़ रुपये तक की फ्रेश इक्विटी बिक्री और प्रमोटर शेयरधारकों के जरिए 250 करोड़ रुपये तक की OFS शामिल है। OFS के तहत प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगे।

5) IPO का स्ट्रक्चर क्या है?

पब्लिक ऑफर में करीब 50% हिस्सा qualified institutional buyers, 15% non-institutional investors और बाकी 35% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है।

6) IPO के उद्देश्य क्या हैं?

Kross ने शुद्ध आय का इस्तेमाल मशीनरी और उपकरण खरीदने, कर्ज चुकाने, एक्सपेंशन प्लान की आवश्यकताओं को पूरा करने और दूसरे सामान्य कॉर्पोरेट मकसद को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

7) फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है?

मार्च 2024 के खत्म तक कंपनी ने ऑपरेशनल रेवेन्यू में 27% साल-दर-साल (YoY) बढ़ोतरी दर्ज की है, जो 620 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स के बाद शुद्ध लाभ भी 45% बढ़ा, जो करीब 45 करोड़ रुपये रहा है।

advertisement

8)बुक-रनिंग लीड मैनेजर कौन हैं?

इक्विरस कैपिटल इस प्रस्ताव के लिए एकमात्र बुक-रनिंग लीड मैनेजर है.

9) रजिस्ट्रार कौन है?

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस इश्यू का रजिस्ट्रार है.

10) मौजूदा GMP क्या है?

Investorgain के मुताबिक Kross Limited IPO का मौजूदा GMP अनलिस्टेड मार्केट में 0 रुपये है।