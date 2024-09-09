09 September: Suzlon Stock पर रहेगी नज़र, आईं कईं खबरें

scorecardresearch
सोमवार को सुजलॉन एनर्जी का शेयर फोकस में रहेगा। सुजलॉन एनर्जी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी कि कंपनी ने रेनोम (Renom) की 51% इक्विटी शेयर कैपिटल हासिल कर ली है। इस अधिग्रहण के साथ ही रेनोम अब सुजलॉन की सब्सिडियरी बन गई है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2024 06:18 IST
सोमवार को सुजलॉन एनर्जी का शेयर फोकस में रहेगा। सुजलॉन एनर्जी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी कि कंपनी ने रेनोम (Renom) की 51% इक्विटी शेयर कैपिटल हासिल कर ली है। इस अधिग्रहण के साथ ही रेनोम अब सुजलॉन की सब्सिडियरी बन गई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "6 सितंबर 2024 को हमने रेनोम की 51% इक्विटी शेयर कैपिटल का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसके साथ ही रेनोम अब हमारी सब्सिडियरी बन गई है।"

रेनोम की स्थापना संजय घोड़ावत समूह द्वारा सितंबर 2015 में की

रेनोम की स्थापना संजय घोड़ावत समूह द्वारा सितंबर 2015 में की गई थी। रेनोम भारत भर में 0.225MW से 2MW तक की विभिन्न मॉडल और निर्माताओं की टर्बाइनों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाला एकमात्र ISP है। 

इससे पहले, 4 सितंबर को थी। कंपनी ने बताया था कि उसने ओई बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (OEPPPL) के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वन अर्थ प्रॉपकंपनी ने शेयर बाजार को अपने कॉर्पोरेट ऑफिस वन अर्थ की बिक्री से संबंधित जानकारी दीर्टी की बिक्री होगी। इससे कंपनी को 400 करोड़ के आसपास मिलेंगे। 

शेयर का प्रदर्शन:

शुक्रवार को सुजलॉन का शेयर 1.38% की गिरावट के साथ ₹74.95 पर बंद हुआ। पिछले एक साल में इस शेयर में 214.92% की वृद्धि देखी गई है, जबकि इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹84.29 रहा है। सुजलोन के शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए है। पिछले दो दिन में इस शेयर पर दो अपडेट्स आए हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
