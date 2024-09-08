scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2024 11:05 IST
एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगले दो सालों में अपने पहले बिना क्रू वाले स्टारशिप को मंगल पर भेजेगा। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "ये बिना क्रू वाले मिशन होंगे ताकि मंगल पर सुरक्षित रूप से लैंडिंग की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जा सके," मस्क ने कहा, और यह भी जोड़ा कि अगर ये लैंडिंग सफल होती हैं, तो उनकी स्पेस कंपनी अगले चार वर्षों में मंगल पर अपनी पहली मानवयुक्त उड़ानें भेजेगी।

मस्क ने एक्स पर लिखा कि "फ्लाइट की दर उसके बाद तेजी से बढ़ेगी

इसके बाद मस्क ने एक्स पर लिखा कि "फ्लाइट की दर उसके बाद तेजी से बढ़ेगी, जिसका उद्देश्य लगभग 20 वर्षों में एक आत्मनिर्भर शहर का निर्माण करना है,स्पेसएक्स की स्थापनी  2002 में की गईथी। स्पेस एक्स का कहना है कि पहला बिना क्रू वाला स्टारशिप पांच वर्षों के भीतर मंगल पर उतरेगा,और पहले लोग सात वर्षों के भीतर मंगल पर पहुंचेंगे।

Abhishek
Sep 8, 2024